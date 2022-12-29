Россия бьет по Украине второй волной ракет и дронами

На 309-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 29 декабря (время московское).

Мэр Киева: Среди пострадавших - 14-летняя девочка

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В результате ударов ВС РФ по Киеву пострадали три человека, среди них - 14-летняя девочка, уточнил мэр Виталий Кличко. По его словам, все госпитализированы. По предварительным данным, над Киевом сбиты 15 ракет, добавил Кличко.

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Телеграмная служба новостей Украины сообщает, что дроны-"камикадзе" летят в направлении Чернигова, Винницы и Киева. Одновременно в направлении Киева, Львова и Закарпатья летят ракеты. По предварительным данным очевидцев, в небе над Черниговской, Киевской и Житомирской областями зафиксированы беспилотники Shahed-136.

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Над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 21 ракету, передает глава областной военной администрации Максим Марченко. Он подтвердил, что часть обломков попала в один из жилых домов, обошлось без пострадавших. Между тем в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры. В области ввели экстренные отключения света.

Губернатор: В Брянской области сбили ряд дронов

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На территории Клинцовского района Брянской области работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. "Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА", - заявил он, не уточнив, сколько дронов сбили.

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Одновременно с массированным ракетным ударом по городам Украины активизировались российские паблики информационно-психологического воздействия и дезинформации, передал украинский Telegram-канал InformNapalm. По его данным, в пабликах активно распространяют старые видео, в том числе - снятые в феврале - марте 2022 года, в которых за кадром на украинском языке комментируются взрывы или работа ПВО. Это делается, чтобы спровоцировать панику у жителей. Канал призвал их скептически относиться к подобным роликам.

Кличко подтвердил информацию о двух пострадавших в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о двух пострадавших после повреждения частного дома в Дарницком районе. "Сейчас двух человек спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте и госпитализировали", - написал он. Продолжаются поисково-спасательные работы. На одной из центральных улиц Киева обломки ракеты нанесли ущерб автомобилю, добавил Кличко.

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Поступили сообщения о работе ПВО в Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий известил, что в небе над Украиной - еще 63 ракеты.

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Корреспонденты "Суспильного" сообщили с места событий о взрывах в Ивано-Франковске на западе Украины.

В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом, написал в Telegram-канале замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Военная администрация Киева сообщает о попаданиях в здание предприятия в Голосеевском районе и в детскую площадку в Печерском районе. По данным администрации, обломки ракеты повредили два частных дома в Дарницком районе.

Девяносто процентов Львова, по информации мэра города Андрея Садового, осталось без света. Прекращено движение трамваев и троллейбусов по Львову. Возможны перебои с водоснабжением.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных перебоях со светом и водой и призвал сделать запасы. "Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", - отметил Кличко. По предварительным данным, подача воды также пропала в ряде районов Запорожья.

Подоляк: По Украине выпущены более 120 ракет

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По Украине выпущены более 120 ракет. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, удары приходятся по гражданской инфраструктуре.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по Слободскому району города. Информация о пострадавших уточняется. В Харькове остановлено метро.

Очевидцы сообщают о серии взрывов во Львове, Харькове и Киеве

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Очевидцы сообщают о серии взрывов во Львове, Харькове и Киеве. Между тем Воздушные силы ВС Украины предупредили, что после ночной атаки дронами-"камикадзе" Россия наносит удары с разных направлений крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации, а также с кораблей. Кроме того, отмечается высокая активность тактической авиации РФ.

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В Одессе 28 декабря демонтировали памятники императрице Екатерине II и ее фаворитам - Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину, а также полководцу Александру Суворову.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших нет.

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В Кривом Роге превентивно отключили электроэнергию в связи с большой возможностью ракетного удара. Вся важная инфраструктура переводится на использование генераторов, сообщил мэр города Александр Вилкул.

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Сообщают о взрывах в Полтавской области - там предположительно работает противовоздушная оборона.

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В Днепропетровской и Одесской областях превентивно ввели экстренные отключения света во избежание значительных повреждений. В Одессе после взрывов пропали свет и вода, передали местные Telegram-каналы.

++09.57++

В Николаевской области над морем сбиты три российские ракеты, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Чуть позже он же написал, что сбиты еще две ракеты. Пролет ракет зафиксирован в Житомирской области. Об угрозе ракетного удара во Львовской области предупредил председатель областной администрации Максим Козицкий. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

++09.37++

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Советник офиса президента страны Алексей Арестович пишет, что Россия планирует 29 декабря выпустить по украинской территории более 100 ракет в несколько волн. В Киеве слышны взрывы, сообщают Telegram-каналы. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что подразделения оперативного командования "Север" успешно сбили одну из ракет над Сумской областью. Сообщают также о звуках взрывов в Одесской области. Там, судя по всему, тоже сработала система ПВО.

++09.30++

За минувшие сутки войска РФ нанесли 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре города Константиновка в Донецкой области Украины и Харькову. Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины. Кроме того, зафиксированы более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В ночь на 29 декабря россияне подвергли удару энергоструктуру Харькова, применив 13 иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, заявили в украинском Генштабе. При этом 11 из этих дронов были сбиты украинской противовоздушной обороной, уверяют там.

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В войне против Украины дело идет к поражению России на поле боя, заявил в интервью агентству dpa министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "Союз-90"/"зеленые". "Никто не мог представить себе, что 2022 год закончится именно так", - отметил Хабек. Президент РФ Владимир "Путин проигрывает эту войну на поле боя", добавил он. По его словам, это связано с тем, что украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США и использует это оружие "умело и стратегически, разумно и героически". "Я выступаю за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", - сказал Роберт Хабек. Он еще до начала полномасштабного вторжения выступал за поставки оружия Киеву, напомнило dpa.

ISW: ВС РФ, видимо, готовятся к "решительным действиям" в Луганской области

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Российские войска, похоже, готовятся к "решительным действиям" в Луганской области, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). По его данным, россияне продолжают перебрасывать на Луганщину технику и живую силу, включая подразделения ВДВ, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW также отмечают, что в боях в Луганской области ВС РФ использует термобарические артиллерийские снаряды. Кроме того, 26 декабря украинская разведка сообщила о назначении нового командующего Западным военным округом России. Подразделения ЗВО составляют костяк сил РФ, действующих на Луганщине.

Все это, по мнению аналитиков, указывает на то, что Луганскому направлению российское военное руководство сейчас придает особое значение. РФ может готовиться здесь к крупной наступательной операции или к тому, чтобы отбить потенциальную атаку ВСУ, а потом, воспользовавшись ослаблением противника, опять же перейти в наступление, делают вывод в ISW.

++06.15++

Усилить помощь Украине призвал западные страны посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Мир не падает с неба. За него нужно бороться. И мы, украинцы, делаем это от имени всех европейцев",- сказал Макеев. Он подчеркнул, что военная помощь "должна быть интенсифицирована и усилена в ближайшие месяцы, чтобы спасти как можно гражданских лиц в Украине". Кроме того, стране срочно нужны трансформаторы и генераторы для ремонта критической инфраструктуры, разрушенной российскими ударами. Восстановление Украины начнется не после окончания войны, а сейчас, подчеркнул Макеев.

Из портов Одессы вышло 11 судов с агропродукцией

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Фото: Dado Ruvic/REUTERS

За последние двое суток из портов Большой Одессы вышли 11 судов, везущих 422 тыс. тонн агропродукции, сообщило Мининфраструктуры Украины. Агропродукция предназначена для стран Африки, Азии и Европы: в частности, балкер Alanda Star везет 30,8 тыс. тонн пшеницы для Египта, а танкер Eurochampion - 45 тыс. тонн растительного масла для Индии.

В общей сложности с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия, отмечают в министерстве. Там указывают, что работу "зернового коридора" тормозит затягивание Россией под разными предлогами инспекции судов в Босфоре.

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Украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью 5 запущенных РФ беспилотников. Об этом сообщило воздушное командование "Восток", предположив, что уничтожены были БПЛА Shahed иранского производства.

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Украина планирует разработать ударные дроны, которые смогут уничтожать в небе атакующие страну российские БПЛА. Об этом рассказал вице-премьер правительства Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Associated Press. По его словам, Киев уже закупил около 1400 дронов, в основном разведывательных. "И теперь, когда мы более или менее оснащены разведывательными дронами, следующий этап - это ударные дроны. Это как дроны-камикадзе, так и беспилотники, взлетающие на высоту до 10 километров и поражающие там цели, - сказал Федоров - Речь идет о БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине" .

Зеленский призвал к единству во имя победы

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В Киевской области установят акустические датчики для обнаружения российских дронов и ракет. Информация с них будет передаваться службе ПВО, дополняя данные радаров и звонков на телефонную "линию 102" Национальной полиции Украины.

"Это сможет не только защитить критическую инфраструктуру - такую, как электрические подстанции, которые постоянно обстреливает враг, - но и другие объекты, могущие стать мишенями для ударов", – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP/Getty Images

Владимир Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде призвал "беречь единство, несмотря на любые личные эмоции и интересы". "Единство - это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство и менять негативные тенденции нашей многовековой истории, -сказал украинский президент. - Чем сильнее единство - тем более быстрой и крупной победы мы добьемся".

Зеленский добавил, что "никто на фронте не поймет тех, кто, имея любой политический вес или властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни, к жизни до 24 февраля". По его словам, каждого, кто попытается сыграть против независимости Украины - будь то политической, экономической или духовной, - ожидает "мгновенный и жесткий ответ".

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Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей. Об этом сообщил сегодня в Киеве министр вооруженных Франции Себастьен Лекорню в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Прибыв в украинскую столицу, Лекорню встретился с Резниковым и Зеленским. Он заявил о "надежной и постоянной поддержке", которую Франция оказывает Украине с начала войны. “Мы изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году", - написал французский министр в Twitter.

Хроника событий 28 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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