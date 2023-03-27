Россия атакует Украину дронами, в Киеве прогремели взрывы

На 398-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 марта (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего на выезде - в Днепре. Как сообщил украинский лидер вечернем видеообращении, перед этим он посетил города Марганец, Николаев, Запорожье, а также передовые позиции ВСУ в Запорожской области. По словам Зеленского, во время заседания обсуждалась общая ситуация в прифронтовых районах, укрепление и защита украинских рубежей по всей протяженности фронта - от Херсонщины до Харьковщины.

В Киеве и Днепре взрывы, Россия атакует Украину дронами

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Во время воздушной тревоги, объявленной из-за российской атаки дронами, в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram, что удары нанесены по Оболонскому и Святошинскому районам города. В последнем загорелось помещение магазина, пока данных о пострадавших нет. По оценкам "Украинской правды", в Киеве раздалось не менее шести взрывов.

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В Киевской области во время воздушной тревоги в ночь на 28 марта сработала система ПВО, сообщает в Telegram областная военная администрация. Это связано с угрозой атаки дронов. Несколько беспилотников иранского производства уже уничтожены в Киевской и Днепропетровской областях, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей. "Враг атакует Украину "Шахедами". Атакуют с севера и с юго-восточного направления", - отметил он. Воздушная тревога объявлена также в Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Хроника событий 26 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

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