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Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Кирилл Шестаков
14 июня 2024 г.

Российские войска в ночь на 14 июня атаковали ряд областей Украины. По данным ВСУ, для атаки РФ применила БПЛА и ракеты.

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Пожар во время ночного удара РФ по Львову 1 июня
Пожар во время ночного удара РФ по Львову (архив)Фото: Artur Abramiv/Zuma/picture alliance

Российские войска в ночь на пятницу, 14 июня, выпустили по ряду областей Украины беспилотники типа Shahed, а также подняли в воздух девять бомбардировщиков. Как заявили Воздушные силы ВСУ, четыре военных самолета Ту-22М3 и пять Ту-95ТС взлетели в районах Тамбова и Оленегорска. Воздушная тревога во всех областях Украины длилась более полутора часов, сообщило издание "Украинская правда" в 03.05.

В Харькове, Запорожской и Хмельницкой областях (в частности, в городах Хмельницкий и Староконстантинов) раздались взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти. Информации о пострадавших не поступало.

Спустя два часа по всей территории Украины была вновь объявлена воздушная тревога. По данным издания "РБК-Украина", войска РФ выпустили аэробаллистическую ракету "Кинжал" с истребителя МиГ-31К.

Польша и союзники подняли военные самолеты из-за атаки РФ на Украину

Польша и ее страны-союзницы в ночь на 14 июня из-за массированной атаки РФ на Украине подняли в воздух военную авиацию. "Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации России, наносящей удары крылатыми ракетами и БПЛА типа Shahed по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

 

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