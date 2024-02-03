Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами

В результате массированной атаки Кривой Рог второй день подряд испытывает перебои с электроэнергией. Всего по Украине было выпущено 14 БПЛА и две авиационные ракеты Х-59.

Российские войска в ночь на субботу, 3 февраля, выпустили по территории Украины 14 беспилотников "Шахед-136/131" и две авиационные ракеты Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, "значительная часть" беспилотников, как и в ночь на 2 февраля, атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили девять БПЛА в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях. Были ли сбиты ракеты, не уточняется.

В Днепропетровской области силы украинской противовоздушной обороны ПВО сбили пять беспилотников, но было и несколько попаданий, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. "Возникли два пожара. Без света в районе почти 15 000 человек. А еще - две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что войска РФ ударили по объекту энергетической инфраструктуры города. По его словам, к 7.00 (8.00 мск) 7500 абонентов остались без света в Металлургическом районе. В городе вводят графики аварийных отключений.

Предыдущей ночью российские войска выпустили по территории Украины 24 ударных дрона "Шахед". Как заявляли ВСУ, им удалось сбить 11 БПЛА. Один из беспилотников повредил электроподстанцию "Укрэнерго", в Кривом Роге остались без света около 40 тысяч абонентов, в том числе две шахты.

Войска РФ наносят удары дронами по территории Украиныпрактически ежедневно. Целью атак часто становятся объекты критической и энергетической инфраструктуры. Кривой Рог - важный индустриальный центр и родной город президента Украины Владимира Зеленского.

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