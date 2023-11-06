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Россия атаковала Одесскую область: пострадали 8 человек

Сергей Ромашенко
6 ноября 2023 г.

Российские войска обстреляли южные области Украины дронами-камикадзе, а также ракетами "Оникс" и "Искандер". Местные власти сообщают не менее чем о восьми пострадавших.

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После российского ракетного удара по Одесской области (фото и архива)
После российского ракетного удара по Одесской области (фото и архива)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Российские войска вечером 5 ноября и в ночь на понедельник, 6 ноября, атаковали южные области Украины несколькими типами ракет, а также дронами-камикадзе, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Юг".

По предварительным данным, Одесса подверглась атаке ракетами "Оникс" и "Искандер-М". Удары были нанесены по центру города и неиспользовавшемуся промышленному зданию. Повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части Одессы. Беспилотники нанесли удары и по портовой инфраструктуре Одесской области. Дроны поразили складские помещения, спецтехнику и автомобили с зерном.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер уточнил, что одна из ракет упала недалеко от Одесского художественного музея. По его сведениям, в результате российской атаки пострадали не менее восьми человек, они госпитализированы с осколочными ранениями.

Российские войска также ударили ракетой X-31П по Херсону, в результате поврежден пятиэтажный жилой дом. О пострадавших не сообщается. Украинские силы ПВО сбили ракету Х-59, выпущенную по Николаевской области.

Воздушное командование ВСУ также сообщило, что силы ПВО сбили 15 из 22 беспилотников, выпущенных по Украине в ночь на 6 ноября.

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