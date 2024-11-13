  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Россия атаковала Киев ракетами

Александра Иванова
13 ноября 2024 г.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в городе. По данным Воздушных сил ВСУ, в сторону Киева были запущены две ракеты.

https://p.dw.com/p/4mwre
Отражение украинскими средствами ПВО атаки дронов на Киев, 3 ноября 2024 года
Отражение украинскими средствами ПВО атаки дронов на Киев, 3 ноября 2024 годаФото: Gleb Garanich/REUTERS

Россия утром среды, 13 ноября, запустила как минимум две ракеты в направлении Киева. Это следует из сообщений в Telegram-каналах мэра украинской столицы Виталия Кличко, главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, а также Воздушных сил ВСУ.

В 6.23 по местному времени Кличко написал, что в Киеве раздался взрыв. Однако из его последующих постов и других упомянутых выше сообщений к моменту публикации было не ясно, достигла ли хотя бы одна из российских ракет цели и каковы были последствия этой атаки.

Позже, около 7.17, Кличко сообщил также, что над центром Киева был замечен вражеский беспилотник. Градоначальник призвал жителей оставаться в укрытиях. Несколькими минутами ранее Воздушные силы ВСУ указали, что ударный БПЛА двигался на Киев со стороны Вышгорода.

Со своей стороны Сергей Попко предупредил, что в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. "Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", - призвал глава ОВА.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Спешка Путина с наступлением в Курской области и кто кем будет при Трампе. DW Новости (12.11.2024)

Спешка Путина с наступлением в Курской области и кто кем будет при Трампе. DW Новости (12.11.2024)

Давление на Киев усиливается. Россия продолжает наступать в Донбассе и готовится к атаке на ВСУ в Курской области. Путин, по информации некоторых западных СМИ, стремится успеть улучшить переговорные позиции России до прихода Трампа в Белый дом. Как в России реагируют на планы избранного президента США?
Политика12 ноября 2024 г.29:55 мин.
После российского удара по Одесской области (фото из архива)

Россия ночью атаковала крупные города Украины 145 дронами

Россия ночью атаковала крупные города Украины 145 дронами

В ночь на 10 ноября РФ ударила по Украине "рекордным количеством" дронов, заявил Владимир Зеленский. Атаке подверглись Одесса, Киев и Харьков.
Политика10 ноября 2024 г.
Показать еще