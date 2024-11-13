Россия атаковала Киев ракетами

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в городе. По данным Воздушных сил ВСУ, в сторону Киева были запущены две ракеты.

Россия утром среды, 13 ноября, запустила как минимум две ракеты в направлении Киева. Это следует из сообщений в Telegram-каналах мэра украинской столицы Виталия Кличко, главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, а также Воздушных сил ВСУ.

В 6.23 по местному времени Кличко написал, что в Киеве раздался взрыв. Однако из его последующих постов и других упомянутых выше сообщений к моменту публикации было не ясно, достигла ли хотя бы одна из российских ракет цели и каковы были последствия этой атаки.

Позже, около 7.17, Кличко сообщил также, что над центром Киева был замечен вражеский беспилотник. Градоначальник призвал жителей оставаться в укрытиях. Несколькими минутами ранее Воздушные силы ВСУ указали, что ударный БПЛА двигался на Киев со стороны Вышгорода.

Со своей стороны Сергей Попко предупредил, что в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. "Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", - призвал глава ОВА.