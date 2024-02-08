Россия атаковала беспилотниками южные области Украины

В Одессе российский беспилотник попал в учебное заведение, в Николаеве из-за удара по частному сектору вспыхнул пожар. Жертв и пострадавших нет.

Российская армия в ночь на четверг, 8 февраля, нанесла массированные удары по территории Украины, в основном по южной части. Сообщается о взрывах в Одессе и Николаеве. Воздушная тревога была объявлена в 14 областях.

В результате ночной атаки дронов на Одессу повреждена гражданская инфраструктура, жертв и пострадавших нет, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также повреждено здание учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", - рассказал Кипер.

По его словам, подавляющее большинство беспилотников были сбиты подразделениями ПВО. "Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил он.

Кроме того, сообщалось об ударах по Николаеву. По словам мэра города Александра Сенкевича, есть попадания. В частном секторе в результате атаки вспыхнул пожар, на месте работают экстренные службы. По сведениям главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, обошлось без пострадавших.

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