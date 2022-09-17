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Нефтезавод "дочки" "Роснефти" в Шведте
Нефтезавод "дочки" "Роснефти" в ШведтеФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

"Роснефть" не согласна с решением по ее "дочкам" в Германии

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Перевод трех немецких "дочек" "Роснефти" под доверительное управление незаконно, заявили в российской компании. Крупный немецкий экономист одобрил решение правительства ФРГ по "Роснефти".

https://www.dw.com/ru/rosneft-vozmusena-perevodom-pod-doveritelnoe-upravlenie-ee-nemeckih-docek/a-63158106

Российский нефтяной концерн "Роснефть" назвал незаконным решение правительства ФРГ о переводе трех ее "дочек" в Германии под доверительное управление. "Компания рассматривает все опции по защите своих интересов, включая обращение в суд. Действия правительства ФРГ противоречат базовым принципам рыночной экономики", - заявила "Роснефть" вечером в пятницу, 16 сентября.

Ранее в тот же день министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland GmbH и принадлежащую ей RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального агентства по сетям. В результате под контроль германского регулятора перешли доли "дочек" "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. На долю этих заводов приходится примерно 12 процентов всех мощностей в ФРГ по переработке нефти.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) объяснил этот шаг угрозой для энергетической безопасности страны. По его словам, эксплуатация данных заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с "Роснефтью".

Немецкий эксперт одобрил решение по "Роснефти"

Между тем Фероника Гримм (Veronika Grimm) - одна из членов "совета мудрецов", который консультирует правительство ФРГ по вопросам экономики, - приветствовала решение Минэкономики Германии по "Роснефти". "Вмешательство государства представляется разумным шагом для обеспечения дальнейшей эксплуатации важных нефтеперерабатывающих заводов", - сказала она в интервью газете Rheinische Post, обнародованном 17 сентября.

Гримм напомнила, что с 2023 года Германия намерена отказаться от трубопроводной нефти из России. "Поэтому Шведт нуждается в альтернативах российской нефти, что на нынешний момент можно обеспечить лишь путем поставок через польские порты. Узел в Ростоке в краткосрочной перспективе не позволит получить необходимых объемов, а Польша отказывается осуществлять поставки, пока российские фирмы зарабатывают на переработке нефти", - отметила Гримм.

По словам эксперта, на сегодняшний день неясно, окажется ли доверительное управление достаточной мерой для того, чтобы убедить Польшу все же согласиться на поставки нефти через польские порты. Гримм также отметила, что кредиторы пока тоже дистанцируются из-за рисков, связанных с российским участием.

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