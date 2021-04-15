"Роснефть" требует 500 млн рублей с "Собеседника" и журналиста Ролдугина

Компания "Роснефть" подала иск о защите деловой репутации к изданию "Собеседник" и журналисту Олегу Ролдугину, требуя взыскать с них 500 миллионов рублей. Издание "МБХ медиа" в четверг, 15 апреля, опубликовало предоставленную самим Ролдугиным фотографию фрагмента иска.

В нем приводятся цитаты из статьи Ролдугина в "Собеседнике", опубликованной 31 марта и рассказывающей о "персональном горнолыжном курорте" российского президента Владимира Путина, который был оформлен на "Роснефть". В иске утверждается, что эти фразы нанесли ущерб деловой репутации компании. По словам журналиста, он не понимаю сути претензий по этим шести, по его мнению, "смешным фразам".

Среди приведенных в иске цитат такие: "общее руководство проектом строительства объекта" осуществляет все-таки Управделами", а также "Очевидно, что ради "Роснефти" и тем более персонально ради Игоря Сечина (который до лыж не особо охоч) Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут. Все это горнолыжное удовольствие рассчитано совсем на другого спортсмена".

"Видимо "Роснефть" и Игорь Сечин считают, что Кремль, ФСО и ФСБ будут стараться персонально", - приводит "МБХ медиа" слова Ролдугина.

Подобные иски "Роснефть" подала к телеканалу "Дождь", изданию "Важные истории", "Новой газете", радиостанции "Эхо Москвы" и американскому агентству Bloomberg.

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