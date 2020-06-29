 ″Роснефть″ проиграла апелляцию на санкции ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2020

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Европа

"Роснефть" проиграла апелляцию на санкции ЕС

Европейский суд отклонил апелляцию компании "Роснефть" на экономические санкции Евросоюза, введенные против России за дестабилизацию ею Украины.

Лого компании Роснефть

Лого компании "Роснефть"

Российская группа компаний "Роснефть" проиграла апелляцию в Европейском суде - высшей инстанции Суда Европейского Союза - в деле о санкциях против нее. Такое решение суд в Люксембурге принял в четверг, 17 сентября, говорится в сообщении его пресс-службы. Таким образом, санкции ЕС, действующие в отношении "Роснефти", остаются в силе.

"В своем сегодняшнем решении Европейский суд отклонил апелляцию компаний (группы "Роснефть". - Ред.) в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Эту апелляцию "Роснефть", контрольным пакетом которой владеет российское государство, подала в 2018 году. Тогда Общий суд ЕС (первая инстанция) отклонил иски ряда российских компаний, просивших отменить экономические санкции, введенные против них Евросоюзом за целенаправленную дестабилизацию Украины.

Какие санкции ЕС действуют в отношении "Роснефти"

Экономические санкции в отношении России Евросоюз ввел в июле и сентябре 2014 года. А именно, он ограничил доступ к рынку капиталов ЕС для нескольких российских банков и компаний, среди которых "Роснефть". Ограничение состоит в том, что фирмы и граждане ЕС не могут покупать или продавать ценные бумаги со сроком более 30 дней, а также давать кредиты этим российским банкам и компаниям. "Роснефти" касаются и энергетические санкции, по которым в Россию нельзя поставлять товары и технологии, которые можно использовать для разведки или добычи нефти в глубоководных или арктических зонах, а также сланцевой нефти.

По мнению Совета ЕС, эти санкции были направлены на "увеличение цены для России за подрыв ею территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также на способствование мирному разрешению конфликта". В 2015 году ЕС сделал условием снятия этих санкций полную имплементацию Минских соглашений.

В 2018 году Общий суд ЕС подтвердил закономерность этого обоснования. "Роснефть" не согласилась с этим и подала апелляцию. Кроме того, российская компания настаивала, что санкции не отвечают Договору о функционировании ЕС, нарушают ее фундаментальные права на собственность и на ведение бизнеса, не являются пропорциональными, а также нарушают Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и РФ и нормы ВТО.

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    Автор: Ирина Филатова


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