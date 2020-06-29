"Роснефть" проиграла апелляцию на санкции ЕС

Российская группа компаний "Роснефть" проиграла апелляцию в Европейском суде - высшей инстанции Суда Европейского Союза - в деле о санкциях против нее. Такое решение суд в Люксембурге принял в четверг, 17 сентября, говорится в сообщении его пресс-службы. Таким образом, санкции ЕС, действующие в отношении "Роснефти", остаются в силе.

"В своем сегодняшнем решении Европейский суд отклонил апелляцию компаний (группы "Роснефть". - Ред.) в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Эту апелляцию "Роснефть", контрольным пакетом которой владеет российское государство, подала в 2018 году. Тогда Общий суд ЕС (первая инстанция) отклонил иски ряда российских компаний, просивших отменить экономические санкции, введенные против них Евросоюзом за целенаправленную дестабилизацию Украины.

Какие санкции ЕС действуют в отношении "Роснефти"

Экономические санкции в отношении России Евросоюз ввел в июле и сентябре 2014 года. А именно, он ограничил доступ к рынку капиталов ЕС для нескольких российских банков и компаний, среди которых "Роснефть". Ограничение состоит в том, что фирмы и граждане ЕС не могут покупать или продавать ценные бумаги со сроком более 30 дней, а также давать кредиты этим российским банкам и компаниям. "Роснефти" касаются и энергетические санкции, по которым в Россию нельзя поставлять товары и технологии, которые можно использовать для разведки или добычи нефти в глубоководных или арктических зонах, а также сланцевой нефти.

По мнению Совета ЕС, эти санкции были направлены на "увеличение цены для России за подрыв ею территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также на способствование мирному разрешению конфликта". В 2015 году ЕС сделал условием снятия этих санкций полную имплементацию Минских соглашений.

В 2018 году Общий суд ЕС подтвердил закономерность этого обоснования. "Роснефть" не согласилась с этим и подала апелляцию. Кроме того, российская компания настаивала, что санкции не отвечают Договору о функционировании ЕС, нарушают ее фундаментальные права на собственность и на ведение бизнеса, не являются пропорциональными, а также нарушают Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и РФ и нормы ВТО.

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