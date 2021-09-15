Роснедра: рентабельных запасов нефти в РФ хватит на 21 год

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 20-21 год. Однако этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Об этом врио главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров рассказал журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, указывает в среду, 15 сентября, информагентство ТАСС.

По словам Петрова, Западная Сибирь останется самым перспективным регионом для разведки нефти и газа в стране. "Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет", - цитирует агентство врио Роснедр. Что касается Восточной Сибири, то на сегодня разработка месторождений углеводородов в этом регионе пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, добавил эксперт.

Ранее, в мае 2021 года, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов говорил, что при нынешнем уровне добычи запасов в России нефти хватит на 59 лет, а природного газа - на 103 года.

В апреле 2021 года тогдашний глава Роснедр Евгений Киселев заявлял, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, их них рентабельных - на 19 лет. Запасов газа в стране, по оценке Киселева, хватит более чем на 60 лет.

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