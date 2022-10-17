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Фото: picture-alliance/dpa/A. Warnecke
ПолитикаРоссия

Роскомнадзор заблокировал сайт Центра защиты прав СМИ

Даниил Сотников
5 мин. назад

Сайт некоммерческой организации, оказывающей юридическую помощь СМИ, заблокирован по решению сочинских судебных приставов, которое было вынесено еще в 2020 году.

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Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Центра защиты прав СМИ, сообщила сама некоммерческая организация (НКО) в воскресенье, 16 октября. "Сегодня, 16 октября, сайт Центра защиты прав СМИ перестал быть доступен на территории РФ. Мы получили уведомление от хостинг-провайдера, где говорится о том, доступ ограничен к одной из страниц ресурса. В компании нам рассказали, что сделано это по требованию Роскомнадзора", - заявили в НКО.

В реестре Роскомнадзора указано, что доступ к странице сайта был ограничен по решению Центрального отдела судебных приставов города Сочи, которое датировано маем 2020 года. Хотя доступ был заблокирован лишь к одной статье, у многих операторов появились проблемы с доступом ко всему сайту, поскольку страница блокируется по HTTPS, отмечает организация "Роскомсвобода".

Поводом для блокировки стала новость о судебном процессе

Материал на сайте Центра защиты прав СМИ, заблокированный Роскомнадзором,  называется "Автор The Insider намерена обжаловать решение суда по иску директора Кавказского заповедника". Эта новость касалась судебного процесса по иску директора Кавказского заповедника к интернет-изданию The Insider.

В тексте рассказывалось о браконьерской охоте и рыбалке для VIP-гостей. На этом суде юрист Центра защиты прав СМИ представляла интересы журналистов. "Сейчас мы удалили публикацию и отправляем письмо в Роскомнадзор с заявлением о восстановлении доступа к сайту", - сообщил Центр.

Центр защиты прав СМИ работает с 1996 года, занимается защитой прав редакций СМИ и оказывает правовую помощь журналистам, блогерам, фотографам по вопросам их профессиональной деятельности. В 2015 году российские власти признали его иностранным агентом. В организации не согласились с этим решением и обжаловали его.

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