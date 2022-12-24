Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" , расположенный по адресу tvrain.tv, следует из информации в реестре ведомства в суботу, 24 декабря.

В реестре запрещенных сайтов не указано, на каком основании было принято решение о блокировке. "Со вчерашнего дня домен tvrain.tv перестал открываться у пользователей, находящихся в России. Запись о блокировке также появилась в сервисе проверки ограничения доступа Роскомнадзора. В соответствии с ней, доступ к сайту ограничен. При этом орган, отправивший запрос, не указан", - сообщил сам телеканал, подчеркнув, что сайт продолжит работать без изменений и будет доступен из России при использовании VPN-сервиса.

Предыдущий домен tvrain.ru, на котором сайт "Дождя" размещался раньше, был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры. Новая страница была запущена 16 декабря.

Отъезд "Дождя" из России и претензии властей Латвии

После блокировки в России вскоре после начала войны "Дождь" приостановил работу. В июле телеканал сообщил, что возобновил свою работу и планирует запуск полноценного вещания. "Вещать мы будем из четырех студий. Мы в Риге, в основной. И еще три студии в Тбилиси, Амстердаме и Париже", - рассказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко. В июне стало известно, что "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии.

В декабре Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила, что начала расследование в отношении телеканала. Это произошло после того, как ведущий новостей, рассказывая в прямом эфире о нарушениях при мобилизации, призвал зрителей писать в редакцию о подобных случаях и отметил, что многим российским военнослужащим "мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Сам ведущий назвал эти слова оговоркой, подчеркнув, что не оказывал помощи российским мобилизованным с обмундированием и не призывал этого делать. Телеканал уволили ведущего.

Латвия лишила "Дождь" лицензии на вещание

Ранее "Дождь" уже получил два предупреждения от латвийских властей в связи с освещением войны в Украине. В частности, 2 декабря канал был оштрафован на 10 тысяч евро за использование карты Крыма в составе России и использование словосочетания "наша армия" в отношении российских войск.

Главред Тихон Дзядко подчеркнул, что в первом случае произошла техническая ошибка, а словосочетание "наша армия" использовалось как "риторический прием для усиления распространения информации о преступлениях, совершаемых войсками РФ". "Когда наши ведущие говорили о мобилизации и о преступлениях в Украине, они это говорили, имея в виду: "Уважаемые телезрители России, это наша армия делает преступления. Не какая-то там армия, а наша с вами, обладателей российских паспортов", - объяснил Дзядко.

Глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил 5 декабря, что "Дождь" лишен лицензии "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

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