Роскомнадзор объяснил причину блокировки сервиса SoundCloud

По утверждению регулятора, блокировка вызвана публикацией "недостоверной информации" о войне в Украине. После удаления запрещенной информации сервис может быть разблокирован.

Популярная музыкальная и стриминговая платформа SoundCloud заблокирована в России за публикацию "недостоверной" с точки зрения властей информации о войне РФ против Украины. Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора агентству РБК в воскресенье, 2 октября, доступ к сервису ограничен по требованию Генпрокуратуры за "распространение фейков о российской спецоперации".

Как следует из сообщения, недостоверной посчитали информацию относительно сущности "специальной военной операции" на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат.

В надзорном ведомстве указали, что Роскомнадзор уже дважды направлял в SoundCloud требования об удалении запрещенной информации. В РКН также сообщили, что в случае удовлетворения этих требований ресурс будет разблокирован.

Блокировка SoundCloud

SoundCloud был заблокирован в России накануне вечером. Этот сервис был запущен в октябре 2008 года. На SoundCloud независимые исполнители могут делиться своей музыкой и общаться с аудиторией. У сервиса более 76 млн зарегистрированных пользователей, основной источник трафика - США. На SoundCloud можно размещать не только музыку, но и подкасты.

После начала войны России против Украины Роскомнадзор обязал СМИ опираться на данные официальных российских источников при освещении "спецоперации" на Украине. В марте власти РФ ввели уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военных в Украине.

За публичное распространение такой информации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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