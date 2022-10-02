  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Логотип Soundcloud
Фото: Rafael Henrique/Zuma/picture alliance
ПолитикаРоссия

Роскомнадзор объяснил причину блокировки сервиса SoundCloud

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

По утверждению регулятора, блокировка вызвана публикацией "недостоверной информации" о войне в Украине. После удаления запрещенной информации сервис может быть разблокирован.

https://www.dw.com/ru/roskomnadzor-obasnil-pricinu-blokirovki-servisa-soundcloud/a-63311534

Популярная музыкальная и стриминговая платформа SoundCloud заблокирована в России за публикацию "недостоверной" с точки зрения властей информации о войне РФ против Украины. Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора агентству РБК в воскресенье, 2 октября, доступ к сервису ограничен по требованию Генпрокуратуры за "распространение фейков о российской спецоперации".

Как следует из сообщения, недостоверной посчитали информацию относительно сущности "специальной военной операции" на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат.

В надзорном ведомстве указали, что Роскомнадзор уже дважды направлял в SoundCloud требования об удалении запрещенной информации. В РКН также сообщили, что в случае удовлетворения этих требований ресурс будет разблокирован.

Блокировка SoundCloud

SoundCloud был заблокирован в России накануне вечером. Этот сервис был запущен в октябре 2008 года. На SoundCloud независимые исполнители могут делиться своей музыкой и общаться с аудиторией. У сервиса более 76 млн зарегистрированных пользователей, основной источник трафика - США. На SoundCloud можно размещать не только музыку, но и подкасты.

После начала войны России против Украины Роскомнадзор обязал СМИ опираться на данные официальных российских источников при освещении "спецоперации" на Украине. В марте власти РФ ввели уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военных в Украине.

За публичное распространение такой информации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Смотрите также:

Как обойти блокировки в интернете? Это нужно знать!

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дело о "фейках": депутат Хельга Пирогова в розыске (04.08.2022)

Дело о "фейках": депутат Хельга Пирогова в розыске (04.08.2022)

В России с началом войны в Украине одно за другим заводятся уголовные дела по новым статьям о "фейках" относительно российской армии. В четверг, 4 августа, МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову, на которую такое дело завели. Полторы недели назад стало известно, что Пирогова покинула Россию. DW удалось связаться с ней еще до того, как депутата объявили в розыск.
Политика
4 августа 2022 г.
10:15 мин.
external

"Я не могла молчать": Вероника Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России (21.03.2022)

"Я не могла молчать": Вероника Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России (21.03.2022)

В Кремле настаивают, что Россия проводит в Украине спецоперацию. Кто называет ее войной, рискует получить штраф, а в худшем случае лишиться свободы на длительный срок. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про действия российской армии против популярного кулинарного блогера Вероники Белоцерковской. Она стала первой обвиняемой по новой статье.
Свобода слова
21 марта 2022 г.
04:23 мин.
Независимый депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова

Вынужденная покинуть РФ депутат Пирогова: Важно оставаться человеком

Вынужденная покинуть РФ депутат Пирогова: Важно оставаться человеком

Независимый депутат Горсовета Новосибирска, вынужденная уехать из России из-за уголовного дела, считает, что в стране остается достаточно людей, несогласных с войной против Украины.
Политика
29 июля 2022 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Кристина Ламбрехт и Алексей Резников в Одессе

Министр обороны ФРГ посетила Украину

Конфликты
12 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Владимир Путин во время подписания договоров о "присоединении к РФ" аннексированных украинских территорий

Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Политика
20 ч. назад
Эвакуационная колонна на блок-посту, 26 сентября 2022 года

Жительница Херсона - о жизни в оккупации и бегстве

Жительница Херсона - о жизни в оккупации и бегстве

Конфликты
1 октября 2022 г.
Задержания в Москве во время протестов против мобилизации

Юрист: Шанс привлечь к ответственности за пытки минимален

Юрист: Шанс привлечь к ответственности за пытки минимален

Политика
1 октября 2022 г.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Конфликты
30 сентября 2022 г.
Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, 30 сентября

"Аннексионную речь" Путин посвятил обвинениям в адрес Запада

"Аннексионную речь" Путин посвятил обвинениям в адрес Запада

Политика
30 сентября 2022 г.
Карикатура - "президент России Владимир Путин" вопрошает, пытаясь удержать в руках и на себе семь пронумерованных пакетов: "Ну куда мне еще восьмой пакет санкций?".

Аннексия части Украины и мобилизация: на что нарвался Путин

Аннексия части Украины и мобилизация: на что нарвался Путин

Политика
30 сентября 2022 г.
На главную страницу