 Росфинмониторинг внес штабы Навального в ″перечень террористов″ | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2021

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Россия

Росфинмониторинг внес штабы Навального в "перечень террористов"

Решение Росфинмониторинга о включении "штабов Навального" в "перечень террористов" принято до рассмотрения Мосгорсудом иска прокуратуры.

Мурал с Навальным в Санкт-Петербурге

Мурал с Навальным в Санкт-Петербурге

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла "Общественное движение штабы Навального" (ОДШН) в перечень "экстремистов и террористов". Об этом говорится в пятницу, 30 апреля, на сайте ведомства. Как следует из сообщения, движение включено в подраздел, где значатся российские юридические лица.

Московская городская прокуратура ранее приостановила деятельность ОДШН. Между тем решение по административному делу в ответ на иск прокуратуры Москвы к организациям, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, пока не принято, и рассмотрение, как ожидается, должно состояться 17 мая.

ФБК: такого юрлица просто не существует

В свою очередь в Twitter Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уже написали, что такой организации как ОДШН и "такого юрлица просто не существует". "Как можно включить в официальный реестр несуществующую организацию?" - задались там вопросом.

В четверг, 29 апреля, соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, руководивший сетью его штабов в регионах, объявил об их официальном роспуске. "Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", - пояснил Волков в Telegram-канале.

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    Автор: Вадим Шаталин


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