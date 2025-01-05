"Росатом" подаст в суд на Siemens из-за АЭС в Турции

Глава "Росатома" Сергей Лихачев заявил, что подаст в суд на немецкую Siemens за отказ поставить оборудование на строющуюся в Турции АЭС "Аккую". В Siemens ранее объяснили, что власти ФРГ не выдали разрешение на экспорт.

Российский госконцерн "Росатом" подаст в суд на немецкий Siemens за отказ поставить оборудование на строящуюся в Турции АЭС "Аккую". Об этом глава корпорации Сергей Лихачев заявил в интервью "России 24" , опубликованном в субботу, 4 января.

"Росатом": "Будут судебные процессы"

"Немало мы козней пережили по этим проектам. Конечно, демонстративный отказ Siemens от поставок оборудования, уже изготовленного и оплаченного, на проект в Турцию", - сказал Лихачев. Одновременно он добавил, что недавно "в Турции мы поставили турбину на валоповорот".

Журналистка спросила топ-менеджера, вернул ли Siemens деньги "Росатому" за оборудование. "Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены", - ответил Лихачев.

АЭС "Аккую": задержка строительства из-за Siemens

В сентябре 2024 года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил агентству Anadolu, что строительство первой в Турции АЭС "Аккую" завершено на 90%, но запуск откладывается на несколько месяцев из-за задержки поставок оборудования от Siemens. Министр предположил, что позиция немецкой компании может быть связана с западными санкциями против России из-за войны в Украине.

Как заявили DW Türkish в Siemens Energy, причина задержки в том, что власти Германии не выдали разрешение на экспорт. В компании отметили, что ранее поставили часть оборудования на "Аккую", но отказались уточнить, какое именно, почему нет разрешения на оставшуюся часть и связано ли это с санкциями против России.

Тогда же Байрактар заявил, что немецкой продукции уже найдена альтернатива, так как "Росатом" "разместил альтернативный заказ на этот продукт в Китае".

В декабре 2024 года Байрактар и Лихачев посетили церемонию завершении монтажа турбинной установки первого энергоблока АЭС "Аккую". Турецкий министр заявил, что первый реактор запустят в тестовом режиме уже в 2025 году. Как напоминает агентство Reuters, изначально Турция планировала запустить его в 2023 году.