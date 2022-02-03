Роль СПГ растет в Европе и во всем мире (фотогалерея)

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2022 год начался с рекордных поставок сжиженного газа на европейский рынок, а среди экспортеров наметилась смена лидера. Галерея DW - о крупных производителях и потребителях СПГ.
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