 Роль СПГ растет в Европе и во всем мире (фотогалерея) | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 03.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Роль СПГ растет в Европе и во всем мире (фотогалерея)

2022 год начался с рекордных поставок сжиженного газа на европейский рынок, а среди экспортеров наметилась смена лидера. Галерея DW - о крупных производителях и потребителях СПГ.

  • Рабочий смотрит на заходящий в Роттердам СПГ-танкер

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Танкеры взяли курс на Европу

    В 2022 году поставки сжиженного газа в Европу могут достигнуть рекордных размеров. Многие экспортеры СПГ направляют теперь танкеры не в Азию, а на рынок ЕС: после резкого роста цен на природный газ его привлекательность значительно возросла. К тому же сами европейцы увеличивают закупки для снижения зависимости от России. Тем более что производство СПГ во всем мире быстро расширяется.

  • Три СПГ-терминала на острове Кертис в Австралии

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Австралия временно вышла в лидеры

    Крупнейшим в мире поставщиком СПГ стала в 2021 году Австралия. Она обогнала Катар и экспортировала рекордные в истории страны объемы газа. На острове Кертис близ Гладстона на востоке страны рядом друг с другом расположены сразу три крупных предприятия по сжижению газа. Инвесторами в эти проекты являются ведущие энергокомпании мира, в том числе Shell, Total, Petronas, ConocoPhillips, Sinopec.

  • Вечерний вид техасского города Корпус-Кристи

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Крупнейшим экспортером СПГ станут США

    В 2022 году, согласно прогнозам, крупнейшим поставщиком СПГ на мировой рынок станут США. Ожидается, что затем они, как минимум, на несколько лет закрепят за собой этот титул. Одним из центров сжижения газа стал город Корпус-Кристи в Техасе на берегу Мексиканского залива. В его окрестностях компания Cheniere Energy, ведущий американский экспортер, в 2021 году ввела в строй 3-ю линию своего завода.

  • СПГ-танкеры в порту Рас-Лаффан в Катаре

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Катар инвестирует в расширение добычи

    Привычная для Катара картина: в порту Рас-Лаффан одновременно загружают cразу несколько танкеров. Тем не менее в 2022 году эмират может уступить США и Австралии по объемам экспорта. Но он имеет все шансы вернуть себе мировое лидерство благодаря как низкой себестоимости продукции, так и дальнейшему освоению гигантского морского месторождения North Field в двух фазах: до 2025 года и до 2027.

  • Резервуары на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Поставки из российской Арктики

    В десятку мировых лидеров входит и Россия. При этом завод "Газпрома" на Сахалине снабжает покупателей в Азии, а принадлежащее компании "Новатэк" предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, отправляет танкеры и в Европу, особенно зимой, когда замерзает Северный морской путь. В 2023-2025 годах "Новатэк" планирует ввести в строй три линии завода "Арктик СПГ 2".

  • Президенты Южной Корее и Мозамбика на церемонии спуска на воду СПГ-завода Coral Sul

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Корейский плавучий завод для Мозамбика

    Технология сжижения позволяет все новым странам выходить на мировой рынок. В 2022 году у берегов Мозамбика заработает первый в Африке плавучий завода по производству СПГ, построенный на одной из верфей Южной Кореи. На церемонии его спуска на воду в ноябре 2021 года присутствовали президенты обеих стран. В проекте Coral-Sul FLNG участвуют, в частности, компании Eni, BP и Korea Gas Corp (KOGAS).

  • СПГ-терминал в Роттердаме

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Роттердам принимает заказы из ФРГ

    В Европе, включая Турцию, действуют около 30 крупных терминалов, способных принимать примерно 240 млрд кубометров сжиженного газа в год. Для сравнения: "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье в 2021 году 185 млрд кубометров. Терминал в нидерландском Роттердаме может снабжать голубым топливом и Германию - единственную большую страну ЕС без собственных мощностей для приема СПГ-танкеров.

  • Вид СПГ-терминала в Барселоне с резервуарами

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Испания имеет давний опыт

    Два главных потребителя сжиженного газа в Евросоюзе - Франция и Испания, где действуют шесть терминалов. Крупнейший и старейший испанский центр приема, регазификации и хранения СПГ, вошедший в строй еще в 1969 году, находится в Барселоне. Он принадлежит некогда государственной, а затем приватизированной компании Enagas.

  • СПГ-терминал на острове Крк в Хорватии

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Остров Крк может снабжать и Украину

    Один из самых молодых европейских СПГ-терминалов находится в Хорватии: регазификационное судно у острова Крк вошло в строй 1 января 2021 года. LNG Hrvatska может снабжать газом балканские страны, а через Венгрию - и Украину. К концу 2023 года еще один плавучий терминал должен заработать у берегов Греции. Он тоже сможет поставлять газ в Украину, а также в Молдову, через Болгарию и Румынию.

  • Польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Газ для Польши и ее соседей

    В 2022 году у Польши заканчивается долгосрочный контракт с "Газпромом", который она не будет продлевать. Заменить поставки российского газа призван уже почти готовый трубопровод Baltic Pipe для импорта голубого топлива из Норвегии, а также сжиженный газ. Его принимает действующий с 2015 года СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Отсюда газ можно качать и в соседние страны - Германию, Литву, Украину.

    Автор: Андрей Гурков


  • Рабочий смотрит на заходящий в Роттердам СПГ-танкер

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Танкеры взяли курс на Европу

    В 2022 году поставки сжиженного газа в Европу могут достигнуть рекордных размеров. Многие экспортеры СПГ направляют теперь танкеры не в Азию, а на рынок ЕС: после резкого роста цен на природный газ его привлекательность значительно возросла. К тому же сами европейцы увеличивают закупки для снижения зависимости от России. Тем более что производство СПГ во всем мире быстро расширяется.

  • Три СПГ-терминала на острове Кертис в Австралии

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Австралия временно вышла в лидеры

    Крупнейшим в мире поставщиком СПГ стала в 2021 году Австралия. Она обогнала Катар и экспортировала рекордные в истории страны объемы газа. На острове Кертис близ Гладстона на востоке страны рядом друг с другом расположены сразу три крупных предприятия по сжижению газа. Инвесторами в эти проекты являются ведущие энергокомпании мира, в том числе Shell, Total, Petronas, ConocoPhillips, Sinopec.

  • Вечерний вид техасского города Корпус-Кристи

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Крупнейшим экспортером СПГ станут США

    В 2022 году, согласно прогнозам, крупнейшим поставщиком СПГ на мировой рынок станут США. Ожидается, что затем они, как минимум, на несколько лет закрепят за собой этот титул. Одним из центров сжижения газа стал город Корпус-Кристи в Техасе на берегу Мексиканского залива. В его окрестностях компания Cheniere Energy, ведущий американский экспортер, в 2021 году ввела в строй 3-ю линию своего завода.

  • СПГ-танкеры в порту Рас-Лаффан в Катаре

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Катар инвестирует в расширение добычи

    Привычная для Катара картина: в порту Рас-Лаффан одновременно загружают cразу несколько танкеров. Тем не менее в 2022 году эмират может уступить США и Австралии по объемам экспорта. Но он имеет все шансы вернуть себе мировое лидерство благодаря как низкой себестоимости продукции, так и дальнейшему освоению гигантского морского месторождения North Field в двух фазах: до 2025 года и до 2027.

  • Резервуары на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Поставки из российской Арктики

    В десятку мировых лидеров входит и Россия. При этом завод "Газпрома" на Сахалине снабжает покупателей в Азии, а принадлежащее компании "Новатэк" предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, отправляет танкеры и в Европу, особенно зимой, когда замерзает Северный морской путь. В 2023-2025 годах "Новатэк" планирует ввести в строй три линии завода "Арктик СПГ 2".

  • Президенты Южной Корее и Мозамбика на церемонии спуска на воду СПГ-завода Coral Sul

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Корейский плавучий завод для Мозамбика

    Технология сжижения позволяет все новым странам выходить на мировой рынок. В 2022 году у берегов Мозамбика заработает первый в Африке плавучий завода по производству СПГ, построенный на одной из верфей Южной Кореи. На церемонии его спуска на воду в ноябре 2021 года присутствовали президенты обеих стран. В проекте Coral-Sul FLNG участвуют, в частности, компании Eni, BP и Korea Gas Corp (KOGAS).

  • СПГ-терминал в Роттердаме

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Роттердам принимает заказы из ФРГ

    В Европе, включая Турцию, действуют около 30 крупных терминалов, способных принимать примерно 240 млрд кубометров сжиженного газа в год. Для сравнения: "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье в 2021 году 185 млрд кубометров. Терминал в нидерландском Роттердаме может снабжать голубым топливом и Германию - единственную большую страну ЕС без собственных мощностей для приема СПГ-танкеров.

  • Вид СПГ-терминала в Барселоне с резервуарами

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Испания имеет давний опыт

    Два главных потребителя сжиженного газа в Евросоюзе - Франция и Испания, где действуют шесть терминалов. Крупнейший и старейший испанский центр приема, регазификации и хранения СПГ, вошедший в строй еще в 1969 году, находится в Барселоне. Он принадлежит некогда государственной, а затем приватизированной компании Enagas.

  • СПГ-терминал на острове Крк в Хорватии

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Остров Крк может снабжать и Украину

    Один из самых молодых европейских СПГ-терминалов находится в Хорватии: регазификационное судно у острова Крк вошло в строй 1 января 2021 года. LNG Hrvatska может снабжать газом балканские страны, а через Венгрию - и Украину. К концу 2023 года еще один плавучий терминал должен заработать у берегов Греции. Он тоже сможет поставлять газ в Украину, а также в Молдову, через Болгарию и Румынию.

  • Польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Газ для Польши и ее соседей

    В 2022 году у Польши заканчивается долгосрочный контракт с "Газпромом", который она не будет продлевать. Заменить поставки российского газа призван уже почти готовый трубопровод Baltic Pipe для импорта голубого топлива из Норвегии, а также сжиженный газ. Его принимает действующий с 2015 года СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Отсюда газ можно качать и в соседние страны - Германию, Литву, Украину.

    Автор: Андрей Гурков


 

Смотрите также:

Смотреть видео 02:50

Европе не хватает газа: "Газпром" ведет двойную игру?

  • Приемный терминал Северного потока - 2 в немецком Любмине

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    "Северный поток - 2" ждет сертификации

    Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине полностью готов с осени 2021 года. Однако "Газпрому" еще нужно доказать соответствие газопровода антимонопольным законам ЕС, иначе нельзя будет эксплуатировать обе его нитки. В ФРГ и Евросоюзе на сертификацию отводятся многие месяцы. Принятие решения станет для рынка газа событием года, но произойдет оно не раньше второй половины лета.

  • Немецкое ПХГ Rehden: рабочий считывает показатели

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ?

    Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.

  • Угольная и газовая электростанции в городе Хамм, ФРГ

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    ФРГ нужны новые газовые электростанции

    Весьма символичная для сегодняшней Германии картина: город Хамм, на заднем плане - закрывшаяся угольная электростанция, на переднем - действующая газовая. Правительство ФРГ намерено срочно развернуть по всей стране строительство ТЭС на газе, чтобы они подстраховывали возобновляемую энергетику в условиях отказа от атома и угля. Так что у поставщиков газа - хорошие перспективы на главном рынке ЕС.

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Норвегия увеличила добычу и поставки

    Норвегия снабжает ФРГ газом уже свыше 40 лет, и больше всех от взлета цен на газ в Европе выиграла норвежская госкомпания Equinor. Она максимально увеличила поставки на спотовый рынок ЕС. В том числе с крупнейшей в мире газовой платформы Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море как раз расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • Танкер с СПГ заходит в порт Роттердама

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Танкеры с СПГ взяли курс на Европу

    Дороговизна газа на европейском рынке привела к переориентации глобальных потоков сжиженного природного газа. Для целого ряда производителей, в том числе американских, стало выгоднее поставлять его в Европу, а не в Азию, где цены долго были значительно выше. На снимке очередной танкер заходит в порт нидерландского Роттердама. Увеличение доли СПГ на рынке ЕС - один из основных трендов 2022 года.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Балтийском море

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Польша переключается на Baltic Pipe

    К концу 2022 года у Польши истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", и она не собирается его продлевать, поскольку те же самые 10 млрд кубометров в год планирует впредь получать по газопроводу Baltic Pipe. Он сооружается при поддержке ЕС для поставок через Данию газа из Норвегии. Самая сложная часть проекта - прокладка труб по дну Балтийского моря - завершилась в конце 2021 года.

  • Президент Эрдоган приветствует буровое судно Фатих

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Турция готовится добывать свой газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Труба с надписью ICGB и флагами Греции, Болгарии и ЕС

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Болгария ждет газ из Азербайджана

    Из-за пандемии и коммерческих просчетов затянулся проект ICGB: интерконнектор, соединяющий Болгарию с Грецией и газопроводом TAP, хотели ввести в строй еще в конце 2020 года. Теперь в Софии надеются, что он заработает к началу нового отопительного сезона, чтобы можно было, наконец, получать в полном объеме законтрактованный у Азербайджана газ и меньше зависеть от "Турецкого потока" "Газпрома".

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля после подписания договора о газопроводе EastMed

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Судьба EastMed под большим вопросом

    В январе 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля решили строить подводный газопровод EastMed для доставки в ЕС газа из морских месторождений Восточного Средиземноморья. В январе 2022 года США перестали поддерживать этот проект, да и в ЕС, где тоже хотят форсировать развитие "зеленой" энергетики, засомневались в его целесообразности. Дальнейшая судьба проекта - еще одна газовая интрига года.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Американские танкеры с газом меняют курс на Европу

За рождественский уикенд число американских танкеров с СПГ, сменивших азиатский курс на европейский, увеличилось с 15 до 20. Причина: резкий рост спотовых цен на природный газ.  

Эксперт: Германия будет импортировать и трубопроводный газ из России, и СПГ

Сжиженный газ в Европе и Азии: где он больше востребован? Каков расклад сил на мировом рынке СПГ? Каковы перспективы "Новатэка"? Кто контролирует танкерный флот? Интервью DW.  

Отказ Uniper от СПГ-терминала: что это означает для "Газпрома" и "Новатэка"

Немецкий участник "Северного потока - 2" остановил проект по импорту сжиженного газа напрямую в Германию. DW проанализировала причины и подоплеку этого решения.  

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

СПГ играет все более важную роль в энергетике Евросоюза. В фотогалерее DW рассказываем о крупнейших экспортерах и о важных европейских терминалах по приему сжиженного газа.  

Аудио- и видеофайлы по теме

СМИ: Запасы газа в Германии - на критическом уровне (01.02.2022)  

Немецкие эксперты о дефиците газа в Германии и политических играх Кремля (22.12.2021)  

Также по теме

Рабочий смотрит на заходящий в Роттердам СПГ-танкер

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели 03.02.2022

СПГ играет все более важную роль в энергетике Евросоюза. В фотогалерее DW рассказываем о крупнейших экспортерах и о важных европейских терминалах по приему сжиженного газа.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Ощущение предательства: что пишут СМИ ФРГ о встрече Орбана и Путина  

Сообщение о бомбе в самолете Ryanair было ложным. Что ждет Беларусь после заявлений ICAО  

Путин и Кадыров лично встретились в Москве  