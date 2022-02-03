Роль СПГ растет в Европе и во всем мире (фотогалерея)

Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

Катар инвестирует в расширение добычи

Привычная для Катара картина: в порту Рас-Лаффан одновременно загружают cразу несколько танкеров. Тем не менее в 2022 году эмират может уступить США и Австралии по объемам экспорта. Но он имеет все шансы вернуть себе мировое лидерство благодаря как низкой себестоимости продукции, так и дальнейшему освоению гигантского морского месторождения North Field в двух фазах: до 2025 года и до 2027.