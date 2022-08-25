Ройзману вынесены обвинения по делу о "дискредитации" ВС РФ

Евгению Ройзману предъявлены обвинения по делу о "дискредитации" ВС России, в Екатеринбурге решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, о чем просит следствие.

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману предъявлены обвинения по делу о "дискредитации" вооруженных сил (ВС) России (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом сообщили в четверг, 25 августа, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где проходят слушания.

В суд поступило ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения на срок предварительного следствия до 29 сентября в виде запрета определенных действий - пользоваться интернетом и посещать публичные места.

Задержание Ройзмана

Накануне правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона". Из квартиры изъяли компьютерную технику, забрали мобильный телефон. Позже политик был задержан на 48 часов.

На вопрос одного из журналистов, носит ли дело политический характер, адвокат Владислав Идамжапов прислал фото из кабинета следователя - на стене виден плакат с изображением организатора "красного террора" Феликса Дзержинского и подписью "Будьте зорки и бдительны".

"Личный прием" Ройзмана

Евгений Ройзман - известный оппозиционный политик. В 2003 году он набрал достаточно голосов, чтобы стать депутатом Госдумы. Выдвигаться в нижнюю палату парламента Ройзман должен был и в 2007 году, но партия "Справедливая Россия" в последний момент вычеркнула его из списка.

В 2013 году Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга, победив на выборах кандидата от "Единой России", поддержанного губернатором. В должности главы города он проводил личный прием граждан. На этом посту он проработал до 2018 года, когда подал в отставку из-за несогласия с отменой прямых выборов мэра. После отставки он стал вести программу "Личный прием" на радиостанции "Эхо Москвы".

С конца 1990-х до 2014 года руководил фондом "Город без наркотиков", который собирал информацию о наркодилерах и занимался реабилитацией наркозависимых.

"Дело возбудили из-за одной фразы"

С 2015 года политик руководил "Фондом Ройзмана". Эта благотворительная организация поддерживает родителей неизлечимо больных детей и помогает тем, кто попал в беду, говорится на сайте фонда. Среди тех, кто поддерживает фонд, упоминают актера Леонида Ярмольника, певца Гарика Сукачева и журналиста Михаила Козырева.

До задержания Евгений Ройзман активно вел паблики в соцсетях, посты в которых часто становились мемами. У Ройзмана больше 600 тысяч подписчиков в Twitter и больше 200 тысяч - в Instagram. По словам политика, уголовное дело в отношении него возбудили из-за одной фразы - о "вторжении России в Украину".

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