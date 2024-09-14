Близкие жителей Суджи попросили открыть гуманитарный коридор

Родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области РФ обратились к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к омбудсменам двух стран Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубенцу, с просьбой организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения из Суджанского района и начать переговоры об эвакуации людей. Письмо опубликовала в пятницу, 13 сентября, "Новая газета".

"11 сентября российская армия начала наступление на Суджу. Если ВСУ решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны", - констатируют авторы письма. По их данным, в населенных пунктах Курской области, контролируемых украинской армией, остается по меньшей мере 698 гражданских лиц. "В основном это старики, которые не успели выехать и эвакуация которых не была организована", - отмечается далее.

Родственники местных жителей напоминают, что Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает государства защищать от военных действий гражданских лиц, в особенности больных людей и инвалидов, а также запрещает использовать мирных жителей в качестве "живого щита". "Население в осажденном городе не должно подвергаться обстрелу и непосредственному нападению. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно", - говорится в письме.

Его авторы напоминают, что 15 августа Ирина Верещук, занимавшая на тот момент пост вице-премьера в правительстве Украины, заявила о готовности Киева открыть гуманитарный коридор для эвакуации жителей Курской области как в сторону Украины, так и в сторону РФ. При этом она указывала, что украинская сторона ждет официального запроса от России. "Мы, родственники людей, оказавшихся на территории боевых действий, просим Вас содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения. Мы просим официальных лиц Российской Федерации и Украины начать переговоры об эвакуации", - так заканчивается письмо.

Репортаж корреспондента DW из Суджи

Суджа была взята под контроль Вооруженными силами Украины в середине августа в ходе их наступления на территорию Курской области. 22 августа корреспондент DW Ник Коннолли вместе с украинскими военными совершил короткую поездку в город. По словам Коннолли, улицы Суджи были в основном пустыми, передвигаться по ним было опасно, под ногами в изобилии валялись неразорвавшиеся гранаты и другие боеприпасы, и в основном было слышно только гудение электрогенераторов.

Оставшиеся в городе жители - корреспондент DW пообщался с людьми старшего и среднего возраста - жаловались, что власти РФ "забыли о них", и что эвакуироваться "никто и не предлагал".

Федеральная служба безопасности России 27 августа сообщила о возбуждении уголовных дел против Коннолли и украинской журналистки Натальи Нагорной, также снявшей сюжет в занятом ВСУ районе Курской области. Их подозревают в незаконном пересечении границы РФ.

Российская армия наступает на Суджу?

С вечера 10 сентября российские и украинские источники сообщают о начавшемся контрнаступлении войск РФ в Курской области. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что все "идет по украинскому плану".

ВСУ официально не комментируют ситуацию. Однако сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) на условиях анонимности рассказал DW, что ВС РФ наступают со стороны села Гордеевка, пытаясь деблокировать свою группировку войск, зажатую в Глушковском районе Курской области к западу от Суджи. По данным этого источника, россияне в указанном районе достигли "частичных успехов", однако ситуация для ВСУ "достаточно контролируемая".

Минобороны России 12 сентября отчиталось о "восстановлении контроля" над десятью селами в Курской области. О том же пишут и российские прокремлевские Telegram-каналы. Однако визуальных подтверждений продвижения ВС РФ достаточно только для частичного подтверждения этих данных. О том, что "российская армия начала наступление на Суджу", как пишут родственники местных жителей в своем письме, не заявляла ни одна из сторон.

Газета The New York Times в конце августа писала со ссылкой на неназванных чиновников США, что России потребуется не менее 50 тысяч солдат для вытеснения ВСУ из Курской области. При этом со стороны Украины под Курском воюют около 10 тысяч военных, сообщала NYT.