 Родственники военопленных пытались штурмовать Минобороны Армении | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2021

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Европа

Родственники военопленных пытались штурмовать Минобороны Армении

Родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих проводят акции протеста по всей Армении.

Участники протестов в Ереване (фото из архива)

Участники протестов в Ереване (фото из архива)

Уже более суток родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих проводят акции протеста по всей Армении, требуя вернуть родственников, оказавшихся в плену после боевых действий в Нагорном Карабахе. В пятницу, 9 апреля, они попытались сорвать ворота главного въезда на территорию министерства обороны республики и повредили их, передает корреспондент  DW. Стянутые сюда силы правопорядка были вынуждены оттеснить протестующих, не обошлось без потасовок.

Между тем участники протеста заблокировали не только главные ворота министерства, но и все остальные входы и выходы. Там, где людей оказывалось мало, использовались автомобили. Более суток сотрудники и служащие военного ведомства не могут покинуть свои рабочие места.

С утра протестующим предложили собрать делегацию для встречи с министром обороны и начальником Генштаба, но люди потребовали, чтобы высокопоставленные военные сами вышли к ним. Ситуация у Минобороны остается напряженной.

Парализовано движение на железной дороге

Во вторник с утра родные и близкие пропавших без вести и пленных заблокировали автодороги, связывающие Ереван со вторым по величине городом Гюмри и городом Ванадзор. А с середины дня большая группа людей перекрыла еще и железную дорогу Гюмри-Ереван.

Как сообщил Deutsche Welle пресс-секретарь "Южно-Кавказской железной дороги" Рубен Грдзелян, "график грузовых и пассажирских перевозок нарушен, и когда он будет восстановлен, сказать трудно". По его словам, сейчас он находится в Гюмри и нет никакой возможности попасть в Ереван - ни по автотрассе, ни по железной дороге. Перекрыты даже проселочные дороги.

По разным данным, сейчас в азербайджанском плену находятся от 188 до 228 армянских военнослужащих. Родные солдат требуют от властей информировать их хотя бы о ходе поисковых работ, об их здоровье и состоянии. Люди считают, что власти не предпринимают должных усилий для возвращения их родственников домой.

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    Новые бои за Карабах

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  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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