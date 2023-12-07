Родственники мобилизованных потребовали вернуть их домой

В обращении к Путину близкие мобилизованных призвали вернуть их с фронта, ограничить срок службы однним годом, объявить демобилизацию, прекратить репрессии в отношении родных военнослужащих.

Родственники россиян, мобилизованных на войну в Украину, записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть их домой. Видеоролик опубликован в четверг, 7 декабря, в Telegram-канале "Путь домой".

"Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин", - заявила одна из участниц акции. По ее словам, обратившиеся выступают "за полную демобилизацию: гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях".

Они также потребовали установить "предельный срок службы, в том числе по частичной мобилизации, - не более одного года с момента призыва". "Мы против узаконенного рабства. Как мобилизованные, так и контрактники должны иметь право на увольнение с военной службы по истечению контракта либо одного года с момента призыва", - сказала другая участница обращения.

Обратившиеся выступили против мнения, что "все мобилизованные находятся на службе добровольно и осознанно". "Основание их службы - призыв, являющийся принудительным актом, за отказ от которого предусмотрена административная и уголовная ответственность", - отметила участница акции.

Женщины, кроме того, выступили против "произвола командиров и репрессий в отношении военнослужащих", отношения к ним как к "расходному материалу".

Они потребовали прекратить "репрессии в отношении родных и близких мобилизованных за выражение протеста", а также соблюдать "гарантированные конституцией права на публичный протест и собрания".

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