Родители выступают за дресс-код в немецких школах

Рваные джинсы, облегающие футболки, топы без бретелек и вытянутые на коленях спортивные штаны - немецким школьникам до сих пор не запрещалось надевать все это в школу. Однако в эти дни, когда почти во всех федеральных землях уже начался очередной учебный год, снова разгорелись дебаты о том, как должны выглядеть ученики на уроках, какая одежда является для них подходящей. Инициатором на этот раз стали сами родители: Федеральный родительский совет Германии (BER) выступил за введение дресс-кода в школах. Этот совет существует с 1952 года и представляет из себя организованное на федеральном уровне представительство родителей всех типов школ. Он является головной организацией земельных родительских ассоциаций Германии и представляет интересы родителей около 8 миллионов детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных школах. В частности, поддерживает родителей в реализации их прав на участие в школьном образовании и координирует связанную с этим деятельность в области планирования.

Чего хотят родители

В Германии в сфере образования нет единых правил, все решается на уровне земель. Как нет и правил, регулирующих то, как должны одеваться дети в школу. Существуют лишь земельные рекомендации и внутренние правила в конкретных школах, поддерживать соблюдение которых часто бывает трудно. Поэтому ученики немецких школ в выборе одежды действительно свободны. Но порой их внешний вид - чересчур неопрятный и вызывающий. Руководители некоторых школ предпринимают попытки самостоятельно повлиять на своих подопечных, однако в прошлом году одна из таких акций закончилась грандиозным скандалом. В городке Вермельскирхен всех, кто пришел на уроки в спортивных штанах, отправили домой. "Мы хотели бы побудить наших учеников к тому, чтобы они носили одежду, которая не располагает к желанию расслабиться", - объяснило тогда руководство школы свою позицию в ответ на шквал запросов от журналистов.

Теперь к решению вопроса решили подключиться и родители, многие из которых признаются, что тоже устали от дискуссий со своими детьми о том, что можно и что нельзя носить в школу. Поэтому Федеральный родительский совет Германии высказался за введение в школах дресс-кода, в частности за запрет ношения на учебу "поношенной, рваной или слишком откровенной одежды". "Мы рекомендуем школам прийти к консенсусу по поводу правил ношения одежды", - заявила председатель совета Кристиане Готте (Christiane Gotte) медиагруппе Funke. В случае официального принятия правил, их нарушение может иметь последствия: "тогда можно будет отправлять учеников домой и требовать, чтобы они одевались должным образом". В то же время Готте говорит о том, что введение единого дресс-кода в школах вряд ли будет осуществимо в условиях федеральной системы.

Дебаты об одежде в школе идут в настоящее время и в соседней Франции - президент Эмманюэль Макрон высказался за введение единой формы одежды в школах, различая при этом единую униформу и рекомендованные для ношения в школе предметы гардероба.

Что думают учителя

Против введения жестких предписаний для школьной одежды выступает Немецкий союз учителей (Der Deutsche Lehrerverband) - крупнейшая организация учителей в Германии, которая является идеологически нейтральной и политически независимой организацией, представляющей интересы около 165 тысяч педагогов. Союз отмечает, что в силу истории в Германии свобода, самоопределение и ответственность особенны важны. "Вряд ли можно найти формулировку, определяющую, какой длины может быть футболка", - заявил президент ассоциации Штефан Дюлль (Stefan Düll) в интервью медиа-группе Funke. То, что одежда становится более повседневной и все менее формальной, "является тенденцией в обществе в целом". В то же время руководитель объединения учителей признает, что дети должны сами ответственно подходить к выбору одежды. По его словам, все-таки следует помнить, что "школа - это не пляж и не клуб".

Не поддерживает возможное введение школьной формы и немецкое Объединение образования и воспитания (Verband Bildung und Erziehung). Там считают, что единая одежда является посягательством на самоопределение как родителей, так и детей. Председатель этой организации Томи Некков (Tomi Neckov) отмечает также, что если одной из целей является предотвращение социальных различий, то принятие правил вряд ли поможет ее достичь. В этом случае они будут проявляться через другие статусные символы.

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