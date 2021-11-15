Рисунки Федерико Феллини (фотогалерея)

Федерико Феллини известен, прежде всего, как гениальный режиссер. Художественная выставка в Эссене, однако, показывает его в новом свете.
Смотрите также:
Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
20 января - 100 лет со дня рождения великого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Женские образы в его картинах незабываемы. Наша галерея - о них и о лучших фильмах мастера.