Рисунки Федерико Феллини (фотогалерея)

Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму"

Всесторонне одаренный Федерико Феллини

На этом фото Федерико Феллини (справа) изображен на фоне декораций к фильму "Амаркорд" рядом с актером Армандо Бранча, исполнившим роль отца Титта. Выставка "Федерико Феллини. От рисунка к фильму" представлена в музее Фолькванг в Эссене с 12 ноября 2021 года по 20 февраля 2022 года. Она была подготовлена при участии Дома искусств в Цюрихе и при поддержке Итальянского института культуры в Кельне.

Автор: Филипп Йедикке, Елена Гункель