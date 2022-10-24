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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак
Риши СунакФото: Hannah McKay/REUTERS
ПолитикаВеликобритания

Риши Сунак избран лидером британских консерваторов

Сергей Гуща
21 мин. назад

Соперница экс-главы Минфина Риши Сунака Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру на пост председателя Консервативной партии Великобритании. Традиционно глава правящей партии становится премьером королевства.

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Бывший министр финансов Риши Сунак, судя по всему, станет новым премьер-министром Великобритании. В понедельник, 24 октября, он был избран новым лидером Консервативной партии, говорится в сообщении политической силы, распространенном в Twitter. 

Глава правящей британской партии традиционно становится премьер-министром королевства.

Ранее в понедельник свою кандидатуру на пост главы партии сняла единственная соперница Сунака, глава Палаты общин Пенни Мордонт, которая тоже сообщила об этом в Twitter.

Днем ранее от гонки за пост главы партии и кресла премьер-министра официально отказался Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы правительства Великобритании в июле 2022 года. Джонсон заявил, что может принять участие в парламентских выборах в 2024 году, но от участия в текущей борьбе отказывается, так как "пришел к выводу, что это было бы просто неправильно", поскольку это лишает парламент единства. 

Отставка Лиз Трасс

Борьба за лидерство в Консервативной партии началась из-за внезапной отставки с поста премьер-министра 20 октября Лиз Трасс, которая занимала эту должность всего 44 дня, что стало самым кратковременным пребыванием политика на посту главы правительства королевства. Трасс в свою очередь одержала верх во внутрипартийной борьбе консерваторов летом нынешнего года, благодаря тому что была любимицей правового крыла партии - среди прочего, она обошла и Сунака, которого критиковали за "отдаленность от народа".

Недовольство новой "железной леди" среди ее коллег начало резко расти, когда она воплотила в жизнь радикальные рыночные идеи,с которыми заступила на должность. За короткий период ей пришлось уволить двух своих близких сторонников - министра финансов и внутренних дел. Как предполагается, это произошло из-за неудачных решений в политике Трасс, которые она пыталась нивелировать отчаянными альтернативными шагами. Еще 19 октября она заявляла, что "не собирается сдаваться", но уже на следующий день объявила об отставке.

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