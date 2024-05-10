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РИА "Новости": В России проверят роман "Наследие" Сорокина

Алексей Волошинов
10 мая 2024 г.

РИА "Новости" со ссылкой на источник утверждает, что в романе нашли описание сексуальных сцен с несовершеннолетними.

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Российский писатель Владимир Сорокин
Российский писатель Владимир СорокинФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

В отношении романа российского писателя Владимира Сорокина "Наследие" в РФ проводят доследственную проверку из-за "описания сексуальных сцен с несовершеннолетними". Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в пятницу, 10 мая.

Доследственная проверка началась после того, как поддерживающая войну России против Украины писательница Ольга Ускова написала жалобу в издательство АСТ и подписалась под коллективным обращением в Следственный комитет (СК) России с требованием проверить "Наследие". АСТ в ответ Усковой обещало отправить роман на экспертизу.

Позже пресс-служба издательства подчеркнула, что не нашла в романе описания "постельных сцен с участием несовершеннолетних" или "призывов к совершению противоправных действий".

Там также напомнили, что роман уже был снят с продаж в апреле этого года и направлен на экспертизу в Экспертный центр при Российском книжном союзе.

В России запрещают книги

Одновременно с романом "Наследие" Владимира Сорокина издательство АСТ приостановило продажи книг "Дом на краю света" Майкла Каннингема и "Комната Джованни" Джеймса Болдуина. В список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга был добавлен признанный "иноагентом" писатель Борис Акунин. Помимо него в реестр "иностранных агентов" включены писатели Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, Михаил Зыгарь и многие другие.

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