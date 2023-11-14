Rheinmetall передаст Украине 25 танков Leopard 1

Контракт на поставку трех десятков танков и танковых тягачей Rheinmetall заключил с правительством в Киеве, но финансировать его будет Берлин. В новый пакет германской военной помощи Украине вошли 10 танков Leopard 1A5.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил, что передаст Украине 32 единицы бронетехники типа Leopard 1: 25 боевых танков Leopard 1A5, два тренажера вождения и пять бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 (BPz-2), также на шасси Leopard 1. Как сообщила пресс-служба компании во вторник, 14 ноября, поставка должна состояться в 2024 году.

Танки Leopard 1A5 Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Договор на поставку вооружения Rheinmetall заключил с правительством Украины, но финансирование взяла на себя Германия. Стоимость сделки концерн не называет, но указывает, что речь идет о "двузначной цифре в миллионах в верхнем диапазоне". Контракт также включает обучение экипажей, логистику и запчасти к технике. В сообщении отмечается, что работы по доведению техники до боевого состояния уже проходят на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Rheinmetall готов отправить Украине 20 БМП Marder

Rheinmetall также указывает, что в Украину уже поставлено большинство из 80 боевых машин пехоты Marder, которые были заказаны ранее, и отмечает, что готов поставить еще 20 БМП Marder после получения соответствующего заказа.

Кроме того, в немецком концерне напомнили о планах поставить Украине в конце 2023 - начале 2024 года пять десантных машин Caracal и также в 2024 году - 14 танков Leopard 2A4, которые заказали для ВСУ Нидерланды и Дания.

Ранее сообщалось, что в течение следующих двух лет Rheinmetall намерен передать Украине 100 тысяч боеприпасов к минометам калибра 120 мм.

Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи

Накануне правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли 10 танков Leopard 1A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 5 гусеничных вездеходов медицинского назначения Carrier Warthog, 10 разведывательных дронов Vector, 14 радаров наземного наблюдения Ground Observer 12 (GO12), 1 минный тральщик Wisent 1, 16 грузовиков Zetros и 13 - MAN TGS, 4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним, 3 спецавтомобиля для погранохраны.

В новый пакет военной помощи Киеву включены также 1020 снарядов калибра 155 мм, 1,4 млн патронов для стрелкового оружия и 10 тысяч защитных очков.

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