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РГГУ взял шефство над воюющим в Украине батальоном "Спарта"

Александра Иванова
25 сентября 2024 г.

В РГГУ сообщили, что вуз собрал для батальона "Спарта" 1,3 млн рублей. На эти деньги закупили беспилотники.

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Вход в РГГУ
Вход в РГГУФото: Vladimir Gerdo/dpa/picture alliance

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) взял шефство над участвующим в войне против Украины батальоном "Спарта", сообщила пресс-служба вуза на его сайте во вторник, 24 сентября.

Указывается,что 24 сентября вуз передал батальону "Спарта" 6 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro. "На сегодняшний день для помощи фронту сотрудникам РГГУ удалось собрать 1 300 000 рублей, 1 110 000 из которых были направлены на приобретение беспилотных летательных аппаратов", - говорится в пресс-релизе.

Вуз продолжит ежемесячно собирать средства на нужды батальона, "а также окажет социальную, культурную, юридическую и психологическую помощь бойцам и их родственникам силами профильных факультетов", добавили в РГГУ.  Уточняется, что соответствующая договоренность была достигнута между и.о. ректора РГГУ Андреем Логиновым и экс-командиром батальона "Спарта" Артемом Жогой.

Как напоминает "Радио Свобода", "батальон "Спарта" был создан в 2014 году на подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области Украины, в его состав вошли выходцы из местных силовых структур, российские добровольцы, а также российские ультраправые".

 

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