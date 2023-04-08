РФ за полгода выпустила по энергообъектам Украины 1200 ракет

На 409-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 апреля (время московское).

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Российские военные с начала октября 2022 года выпустили по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины более 1200 ракет и дронов. Такие данные приводит "УкрЭнерго" в связи с окончанием отопительного сезона, который компания назвала самым тяжелым в истории украинской энергосистемы. Более 250 ракет и дронов, по данным "Укрэнерго", попали в цели, повредив около 43% объектов магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения той или иной степени. На данный момент примерно 80% поврежденной магистральной сети, как сообщается, уже возвращено в работу.

Хроника событий 8 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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