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Разрушения в ХерсонеФото: Bernat Armangue/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

РФ за неделю более 250 раз обстреляла Херсонскую область

Даниил Сотников
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 ноября.

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На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

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За прошлую неделю российские военные 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области, рассказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, была повреждена насосная станция, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

Зеленский также сообщил о продолжении дипломатической работы по созданию специального трибунала по расследованию российских преступлений в Украине. По его словам, ответственность России за войну и террор - главная тема последних встреч на различных уровнях. 

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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