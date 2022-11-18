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Клубы дыма над Киевом во время российского ракетного обстрела (фото из архива)
Клубы дыма над Киевом во время российского ракетного обстрела (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

РФ выпустила по Киеву ракету с имитатором ядерной боеголовки

Жан Рофе
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 ноября.

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На 268-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 18 ноября (время московское).

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Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники. По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой "открутили" ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку". Факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала" может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.

Хроника событий 18 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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