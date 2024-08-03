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РФ вновь атаковала Украину ночью ракетами и беспилотниками

Роман Сулима
3 августа 2024 г.

По данным Воздушных сил ВСУ, над девятью областями страны сбито 24 из 29 российских дронов. Региональные власти сообщили, что обошлось без жертв и пострадавших. Есть повреждения и разрушения объектов.

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Украинские пожарные устраняют последствия российского авианалета (фото из архива)
Украинские пожарные устраняют последствия российского авианалета (фото из архива)Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

В ночь на субботу, 3 августа, российская армия выпустила по Украине четыре ракеты Х-31П и 29 беспилотников Shahed, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. "В результате противовоздушного боя сбито 24 ударные БПЛА типа Shahed-131/136 в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

Запуски были произведены из воздушного пространства над акваторией Черного моря, российских регионов Приморско-Ахтарск и Курск, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму, уточняют в сообщении.

Жертв и пострадавших, по данным властей атакованных регионов, нет. Однако есть повреждения и разрушения: в результате ночных ударов в Винницкой области поврежден объект инфраструктуры, в Днепропетровской - частный дом и водопровод. В Николаевской области на территории частного дома загорелись две хозпостройки и трава, но пожар оперативно потушен, сообщили власти.

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