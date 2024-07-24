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РФ вновь атаковала ракетами и БПЛА восток и юг Украины

Ольга Лебедева
24 июля 2024 г.

В результате российских ударов по Херсону и Харькову погибли два человека. В Одесской области совершена атака на портовую инфраструктуру. Украинская ПВО сбила 17 дронов Shahed.

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Пострадавший жилой дом в Харькове
Харьков вновь подвергся обстрелу РФ, фото из архиваФото: Roman Goncharenko/DW

Россияне вновь совершили атаку на несколько регионов Украины. В Одесской области в ночь на среду, 24 июля, была обстреляна припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом в Измаильском районе, в результате ранены три человека, разрушены несколько зданий в порту, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 

Херсон и Харьков: есть погибшие

В Херсоне в результате обстрела жилого дома погибла женщина 1947 года рождения. Ее тело нашли спасатели под завалами дома в Днепровском районе, сообщили в Херсонской областной военной администрации. Позже стало известно, что в результате удара в больницу госпитализировали 55-летнюю пострадавшую - у жительницы Херсона диагностировали острую реакцию на стресс.

Еще один человек погиб в результате российского обстрела Харькова. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов. По его данным, в ночь на 24 июля по Харькову было нанесено два удара, один из которых был нацелен на промышленную зону одного из городских районов, а второй удар - в район частного сектора, вследствие чего начался пожар в одном из домов.

В Киевской области рухнули за пределами населенных пунктов обломки сбитых российских ударных дронов, заявил в Facebook руководитель Киевской ОГА Руслан Кравченко. "В эту ночь враг в очередной раз пытался атаковать нашу область с помощью БПЛА. Тревога продолжалась более 5 часов. В регионе работали силы ПВО", - сообщил он. По данным Кравченко, в результате атаки никто не пострадал, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

ВСУ уничтожили 17 беспилотников

Как сообщил в Facebook командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинские силы ПВО в ночь на 24 июля уничтожили 17 беспилотников типа Shahed-136/131, большинство из них в Одесской области, и 8 разведывательных БПЛА. По его словам, удар той же ночью по Харькову был нанесен из Белгородской области двумя ракетами - одна из них баллистическая "Искандер-М", тип второй ракеты устанавливается. 

Кроме того, россияне атаковали юг Украины ударными БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и с территории  аннексированного Крыма, указал Олещук. "Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника", - добавил он.

 

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