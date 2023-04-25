РФ укрепляет оборону Севастопольской бухты

На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 25 апреля (время московское).

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По информации "Медузы" , дочерняя структура российской компании "Ростелеком" - "РТ Лабс" - разработает цифровой реестр военнообязанных. Федеральные чиновники во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным "с большим энтузиазмом" восприняли идею разработки такой базы, пишет издание со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ. Разработка реестра при этом была негативно воспринята в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, указывается далее. "Сроки там нереальные, ответственность большая. Все процессы контролирует ФСБ, которая в случае срыва срока свалит все на Минцифры и "Ростелеком", - отмечает один из собеседников "Медузы". Одновременно издание отмечает, что "РТ Лабс" разместила дополнительные вакансии 11 апреля, в день принятия поправок об электронных повестках.

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В Кремле сомневаются в перспективах продления соглашения о вывозе украинского зерна по безопасному коридору в Черном море. "Что касается сделки, то дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о вероятности отказа Москвы о продлении сделки.

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В Авдеевке Донецкой области идет принудительная эвакуация детей. За последнее время из города удалось вывезти около 10 семей с детьми и сейчас там остается лишь один ребенок, заявил в эфире "Радио "Свобода" руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш. "Не можем найти, родители прячут его. Ничего, найдем, вывезем. Тем более, что у нас уже действительно есть принудительная эвакуация детей... Как только найдем ребенка, мы сразу его вывезем", - заверил он. Все из остававшихся до последнего времени родители прятали детей и выехали под принуждением, сообщил далее Барабаш. По официальным данным, в Авдеевке сейчас проживает 1787 человек - это люди, получающие гуманитарную помощь. Реальная цифра может быть 50-70 человек больше, добавил глава городской администрации. В начале марта правительство Украины приняло механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, их вывозят в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

РФ укрепляет оборону Севастопольской бухты

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На фоне атак морских дронов в аннексированном РФ Крыму Россия усилила охрану побережья, сообщает издание ВМС Великобритании Naval News. Вход в Севастопольскую бухту сейчас защищен не менее чем шестью слоями физических барьеров и заграждений - в дополнение к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам и пушечным установкам, пишет издание. Усиленная охрана в первую очередь связана с действиями украинских морских беспилотников. Атака 24 апреля в Севастополе произошла в то время, когда Россия предпринимает масштабные усилия по защите гавани от подобных нападений, на этот раз ни один из дронов не проник в порт, пишет Naval News .

Хроника событий 25 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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