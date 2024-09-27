РФ ударила по зданию полиции в Кривом Роге, есть погибшие

В результате ракетного удара РФ по полицейскому управлению в Кривом Роге погибли три человека, еще пять человек пострадали.

Войска РФ в пятницу, 27 сентября, нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом сообщили местные власти и правоохранительные органы Украины. В результате российского удара погибли не менее трех человек, еще пять человек пострадали, двоих из них госпитализировали в больницу.

Тела двух погибших женщин и одного мужчины обнаружили под завалами здания, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Поисково-спасательная операция продолжается.

"В Кривом Роге, помимо административного здания, повреждены 23 частных дома, 3 девятиэтажки и учебное заведение", - написал Лысак.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые "фиксируют очередное военное преступление РФ", сообщает Днепропетровская областная прокуратура. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

21 сентября российские войска ударили по жилым кварталам Кривого Рога, в результате чего погибли три человека - 12-летний мальчик и две пожилые женщины 77 и 79 лет.