РФ ударила по зданию полиции в Кривом Роге, есть погибшая

РФ ударила по зданию полиции в Кривом Роге, есть погибшая27 сентября 2024 г.
Войска РФ в пятницу, 27 сентября, нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом сообщили местные власти и правоохранительные органы Украины. В результате российского удара погиб один человек, еще пять человек пострадали, двоих из них госпитализировали в больницу.
Погибшую женщину обнаружили под завалами здания, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Поисково-спасательная операция продолжается.
"В Кривом Роге, помимо административного здания, повреждены 23 частных дома, 3 девятиэтажки и учебное заведение", - написал Лысак.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые "фиксируют очередное военное преступление РФ", сообщает Днепропетровская областная прокуратура. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
21 сентября российские войска ударили по жилым кварталам Кривого Рога, в результате чего погибли три человека - 12-летний мальчик и две пожилые женщины 77 и 79 лет.