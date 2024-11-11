РФ ударила по Запорожью и Николаеву: минимум шесть погибших

В Запорожье взрывом после удара РФ повредило двухэтажный дом, общежитие и автосалон, идет разбор завалов, минимум один человек погиб. Власти Николаевской области говорят о пяти погибших.

Силы РФ в ночь на понедельник, 11 ноября, нанесли воздушные удары по ряду регионов Украины. О "прилетах" к утру сообщили власти и экстренные службы Запорожья и Николаева. По данным главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, в результате ночных российских атак по Запорожью погиб один человек, еще 21 получил ранения.

Как указал Федоров, за сутки по населенным пунктам Запорожской области российскими войсками было нанесено 356 ударов, в том числе: 18 авиационных ударов по Запорожью, Темировке, Новодаровке и Малой Токмачке; атаки на Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское с использованием 208 БПЛА; 130 артобстрелов по территории Лобково, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.

"Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - говорится также в посте главы Запорожской ОВА.

Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что по областному центру Запорожской области было нанесено как минимум три авиаудара. Вместе с тем Воздушные силы ВСУ заявили о пусках по Запорожью управляемых авиационных бомб со стороны РФ.

Взрывной волной в результате атак был частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона, указали в ГСЧС. "Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Число пострадавших выясняется", - говорилось в посте ведомства.

Мэр Николаева: В атаке задействованы беспилотники

О жертвах ночных российских атак сообщил и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Утром 11 ноября он написал в Telegram , что в результате ночных атак ВС РФ города Николаева с использованием БПЛА Shahed 131/134 погибли пять человек и пострадала 45-летняя женщина. Она была госпитализирована. Еще 22 человека обратились на месте за психологической помощью.

Украинское издание "Униан" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отметило, что ранним утром 11 ноября РФ продолжила атаки по Украине. По данным мониторинговых каналов, на позиции для пусков направились восемь российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Наблюдатели также не исключают имитацию пусков ракет.