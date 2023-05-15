РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев

На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной атаки по Украине. По его словам, около 3.30 ночи по местному времени 16 мая российские оккупанты атаковали с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К, девять крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М). Все 18 ракет были уничтожены украинской ПВО, сообщил Залужный. Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10", SuperCum. Все они также были сбиты.

Войска РФ ведут интенсивный обстрел Херсонской области

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За прошедшие сутки армия РФ 80 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Херсон, в частности, подвергся 14 атакам, на город упали 60 снарядов. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсоне", - написал Прокудин в Telegram-канале. В результате обстрелов шесть человек получили ранения, среди них ребенок.

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Средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа в городе Клинцы Брянской области, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале . По его словам, поврежден балкон жилого дома, никто не пострадал.

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Российские войска продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным военного командования, противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 49 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. "За эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты различных типов. Подробная информация будет предоставлена позже", - отмечает Генштаб.

За сутки, как сообщается, оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, зафиксировано два ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением ЗРК С-300. Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных беспилотников разных типов. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев

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Восьмое с начала мая воздушное нападение на Киев этой ночью было комплексным - по словам главы военной администрации города Сергея Попко, оно было осуществлено российскими войсками с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Атака "была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", указал Попко. По его предварительным данным, подавляющее большинство целей было обнаружено и уничтожено.

"Прежде всего, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве выявлено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет!" - написал глава КГВА в Telegram .

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В населенном пункте Хоромное в Брянской области РФ с дрона было сброшено взрывное устройство на полицейские автомобили, повреждены две машины, сообщает Следственный комитет России. По его сведениям, после сообщений в соцсетях об обстреле со стороны украинских сил на место прибыли сотрудники полиции, которые и подверглись нападению с беспилотника. В сообщении СКР не уточняется, была ли подтверждена информация об обстреле села и когда произошел этот инцидент.

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Одна батарея французско-итальянского зенитно-ракетного комплекса Samp/T доставлена в Украину, пишет итальянская газета La Stampa . Теперь комплекс будут вводить в эксплуатацию; обслуживание поручено 20 местным специалистам, указывает издание. La Stampa отмечает, что эта система "может гарантировать защиту значительной части территории или крупного города".

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Кремль, вероятно, готовит механизм для дискредитации владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как предателя. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Информация о том, что Пригожин предлагал ГУР Украины раскрыть позиции войск РФ, по-видимому, не шокировала администрацию президента РФ, отмечают военные эксперты. В то же время, в ISW считают, что Кремль вряд ли будет рисковать и угрожать Пригожину, пока силы "Вагнера" находятся на передовой в районе Бахмута.

Атака на Киев: обломки сбитой ракеты упали на зоопарк

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В Киеве раздались несколько сильных взрывов. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко указал , что, по предварительной информации, падения обломков зафиксированы в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах украинской столицы. По словам мэра Виталия Кличко , после падения обломков ракеты в Соломенском районе вспыхнуло несколько автомобилей, повреждено здание площадью 200 кв. метров, три человека пострадали. В Шевченковском районе обломки ракеты упали на территорию зоопарка .

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Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины - за исключением Сумской, Харьковской и Донецкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

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В течение суток российские войска 12 раз обстреляли приграничные районы Сумской области - Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская и Новослободская территориальные общины, сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации . По ее данным, там было зафиксировано 136 взрывов.

Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в ФРГ

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Танки M1A2 Abrams Фото: Leah Millis/REUTERS

31 танк Abrams доставлен из США в Германию для обучения украинских военных, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, тренировки должны начаться в ближайшие недели. "Эти учения должны подготовить украинских военных к тому, чтобы осуществлять успешные операции на поле боя и защищать народ Украины", - заявил Райдер на брифинге.

Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 мая 00.00 - 13.59 >>>

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