РФ сократила число самолетов на аэродроме Энгельс после атак

На 310-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 30 декабря (время московское).

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Россия после атак беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром Энгельс в Саратовской области существенно сократила количество боевых самолетов на этом объекте, пишет интернет-издание The Drive , проанализировав спутниковые снимки. Так, на фотографиях от 29 декабря на аэродроме видны лишь 11 бомбардировщиков, в то время как 29 ноября спутники зафиксировали наличие 26 машин. В то же время на снимках отсутствуют явные повреждения после атак дронов 26 и 29 декабря, указывают журналисты.

Хроника событий 30 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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