День 524-й войны: РФ обвиняет Киев в атаках в Черном море

Минобороны РФ заявило о нападении Киева на гражданские суда в Черном море. В Брюсселе считают утверждения Москвы по дронам вызывающими мало доверия. ЕС будет участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии.

На 524-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 1 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Ход боевых действий

За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 1 ракетный и 49 авиационных ударов. Кроме того, ВС РФ совершили 33 обстрела позиций украинский войск и населенных пунктов страны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . При этом пострадали мирные жители, указано в документе.

Ранее в тот же день глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил об обстреле российскими силами больницы в регионе. По данным Прокудина, во время этой атаки погиб один врач, еще 5 получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 26 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За сутки ВВС Украины нанесли 7 ударов по местам сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники противника, 1 удар по командному пункту и 1 удар по российской системе ПВО, отмечается в сводке. По данным Генштаба ВСУ, украинские ракетные и артиллерийские подразделения поразили за сутки 10 российских артиллерийских установок на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления противника, 5 систем ПВО, 1 район концентрации вооружений и военной техники, 3 района концентрации живой силы и еще два важных объекта противника.

В свою очередь Минобороны России пишет в вечерней сводке, что за прошедшие сутки Украина продолжала "попытки наступательных действий" на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Лиманском направлениях. При этом ВС РФ успешно отражали атаки противника и нанесли Украине существенный урон, уничтожив большое количество военной техники и сотни военнослужащих ВСУ, следует из российской сводки.

Тем временем британская военная разведка зафиксировала, что на юге Украины интенсивные бои в настоящее время сосредоточены в двух секторах. К югу от Орехова в Запорожской области украинская армия ведет операцию против 58-й общевойсковой армии РФ, которая с высокой степенью вероятности борется с истощением в передовых отрядах в свете более 8 недель ожесточенных боестолкновений. В то же время к югу от поселка Великая Новоселка в Донецкой области обороняющиеся силы РФ сформированы из Восточного и Южного военных округов, что может создать для российской стороны проблемы с координацией, говорится в сводке британского Минобороны.

По его оценке, особенно сильное давление, вероятно, сейчас испытывают подразделения 5-й общевойсковой армии РФ, ожидающие ротацию. Распространенными проблемами для российского военного командования на юге Украины, вероятно, являются нехватка артиллерийских снарядов, нехватка резервов, и трудности с защитой флангов обороняющихся подразделений, резюмирует Лондон.

Обвинения РФ в адрес Украины в атаке на гражданские суда в Черном море

Кроме прочего, в вечерней сводке Минобороны РФ утверждается, что Украина в ночь на 1 августа осуществила "попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря". Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены, заявляют в Минобороны РФ.

Киев эти обвинения опроверг. Украина не нападала на гражданские суда и иные гражданские объекты и не намерена это делать, заявил советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк агентству Reuters. Утверждения российской стороны не содержат ни намека на правду, подчеркнул он.

Обстрелы российских регионов и оккупированных Россией территорий Украины

"Губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в аннексированном Крыму был сбит беспилотник. При этом данных о наличии пострадавших он не предоставил. В свою очередь Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" написал, что удар могли нанести по военным складам в районе поселка Сахарная Головка.

Ранее губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об обстреле села Елизаветовка в Глушковском районе со стороны Украины. Глава региона не сообщил о пострадавших, рассказав лишь, что пострадали 2 домовладения, а один автомобиль поврежден.

Со своей стороны губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле села Чуровичи в Климовском районе. Никто не пострадал, повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание врачебной амбулатории, а также частично нарушено энергоснабжение, написал глава региона в Telegram-канале. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Участие ЕС в мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Евросоюз на мирных переговорах по Украине в Саудовской Аравии представят высокопоставленные чиновники, сообщила официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. По информации Брюсселя, на встречу в Джидде 5-6 августа приглашены представители около 40 государств.

Европейский Союз поддерживает ключевые принципы и цели украинской "формулы мира", в том числе посредством предстоящего Глобального мирного саммита, подчеркнула дипломат, добавив, что "любая инициатива по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине должна основываться на полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ".

В тот же день во внешнеполитической службе ЕС назвали "вызывающими мало доверия" заявления России о дронах, якобы летающих над Московской областью. Брюссель не знает ни происхождения этих дронов, ни обстоятельств, указала Массрали. "Любые заявления России на этот счет вызывают очень мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", - отметила она.

Ранее, в ночь на 1 августа, мэр российской столицы Сергей Собянин написал в Telegram, что средства ПВО сбили "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву". "Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м.", - заявил он.

Со своей стороны агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источники в системе ПВО, что беспилотники, сбитые при попытки атаковать объекты в Москве и области, "летели с территории Украины".

Со щита памятника "Родина-мать" в Киеве демонтировали герб СССР

В Киеве завершен демонтаж герба СССР со щита монумента "Родина-мать". Планируется, что ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, на щите скульптуры появится украинский трезубец.

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