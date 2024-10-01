РФ обстреляла рынок в Херсоне: погибли шесть человек

РФ обстреляла рынок в Херсоне: погибли шесть человек1 октября 2024 г.
В результате российского обстрела рынка в центре Херсона погибли шесть мирных жителей, сообщила во вторник, 1 октября, Херсонская областная прокуратура. По предварительным данным, удары были совершены из ствольной артиллерии около 9 часов.
Ранее сообщалось о семи жертвах атаки, но позже прокуратура уточнила, что один них жив и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ранено еще шесть человек, пять из которых находятся в больнице, одному оказана помощь на месте, написал в Telegram начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Начато досудебное расследование
"Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта", - указывается в заявлении прокуратуры. "Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали и продавали продукты", - заявил Прокудин.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", - указало ведомство.