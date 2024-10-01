РФ обстреляла рынок в Херсоне: погибли шесть человек

Россия ударила из артиллерии по центру Херсона в районе рынка и остановки общественного транспорта, в результате погибли шесть мирных жителей, ранены еще шесть. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

В результате российского обстрела рынка в центре Херсона погибли шесть мирных жителей, сообщила во вторник, 1 октября, Херсонская областная прокуратура. По предварительным данным, удары были совершены из ствольной артиллерии около 9 часов.

Ранее сообщалось о семи жертвах атаки, но позже прокуратура уточнила, что один них жив и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ранено еще шесть человек, пять из которых находятся в больнице, одному оказана помощь на месте, написал в Telegram начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Начато досудебное расследование

"Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта", - указывается в заявлении прокуратуры. "Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали и продавали продукты", - заявил Прокудин.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", - указало ведомство.