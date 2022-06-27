 РФ объявила персонами нон грата восемь дипсотрудников Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2022

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Европа

РФ объявила персонами нон грата восемь дипсотрудников Греции

МИД РФ объявил персонами нон грата восемь дипсотрудников Греции, в министерство вызвана греческий посол в России.

Здание МИД РФ в Москве

Здание МИД РФ в Москве

Восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть территорию РФ в течение восьми дней. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в МИД РФ.

В российское внешнеполитическое ведомство вызвана посол Греции в России Екатерини Нассика. Ей выражен решительный протест в связи с политикой, которую в российском министерстве описали как "конфронтационный курс греческих властей в отношении России". Речь идет о "поставке вооружений и военной техники киевскому режиму и объявлении группы российских дипломатов в Греции" персонами нон грата, говорится в заявлении МИД РФ.

Москва предпринимает и другие шаги, касающиеся работы загранпредставительств Греции в России. Суть действий не уточняется. 

Греция не будет приостанавливать оформление виз россиянам

Ранее посол РФ в Афинах Андрей Маслов выступил с утверждением, что власти Греции прекратили контакты с посольством и генконсульством России в этой стране. Дипломат призвал россиян, планирующих отдых в Греции, "быть начеку".

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) 25 июня сообщили, что визовые центры Греции продолжат работу в обычном режиме. Приостановки приема документов, о которой сообщалось днем ранее, не будет, указали в АТОР.

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    Автор: Наталья Позднякова


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