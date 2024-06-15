"Иноагентами" объявлены комик Поперечный и журналист Кучер

Министерство юстиции РФ объявило так называемыми "иностранными агентами" комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера, проживающего в США. Об этом заявило ведомство в пятницу, 14 июня.

Кроме того, в реестр внесены самарский политик Алексей Комелев, сотрудничавший с оппозиционным политиком Екатериной Дунцовой, финансовый уполномоченный бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина и создатель экологического движения "Чистый лист" Игорь Артемьев, а также епископ баптистской церкви "Новое слово" в Калуге Альберт Раткин, задержанный в августе 2023 года по делу о "фейках" про ВС РФ.

В частности, Поперечный участвовал "в создании материалов "иноагентов", создававших негативный образ РФ и российской армии, а также "получал поддержку от иностранных источников", утверждает ведомство. В качестве респондента он также участвовал в деятельности "информплощадки, предоставляемой "иноагентом", указывается в заявлении.

Дунцова внесена в реестр "иноагентов"

Между тем, в конце мая Минюст включил в реестр "иноагентов" журналистку и политика Екатерину Дунцову, правозащитницу Марину Литвинович, движение жен мобилизованных "Путь домой" и одну из его лидеров Марию Андрееву. Кроме того, в список "иноагентов" внесли издания Sota и Republic, а также фотографа Sota Павла Иванова.

До этого Минюстр РФ полтора месяца не обновлял реестр "иноагентов" - в последний раз список пополнялся 12 апреля. Тогда в него внесли журналистов Илью Барабанова, Асю Казанцеву и Ивана Филиппова, правозащитника Ивана Асташина и политика Николая Кузьмина.

В начале мая Госдума приняла закон, запрещающий "иноагентам" баллотироваться на выборах, работать наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями.