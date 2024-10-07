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РФ нанесла удары по Киеву и Харькову

Анастасия Аринушкина
7 октября 2024 г.

В Харьковской области пострадали три человека, в Киеве слышны взрывы.

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Киев во время российского удара дронами 30 сентября
Киев во время российского удара дронами 30 сентябряФото: Gleb Garanich/REUTERS

В ночь на понедельник, 7 октября, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, корректируемая авиабомба упала в лесопарке Шевченковского района в Харькове, пострадавших нет. Другая бомба попала по жилому дому в селе Черкасская Лозовая в Харьковской области, пострадали три человека, сообщил чиновник. 

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу атаковали российские БПЛА. В городе работает ПВО, были слышны звуки взрывов в разных районах Киева.

Взрывы в аннексированном Крыму

В то же время Telegram-каналы сообщают о взрывах на территории аннексированного РФ Крыма. По данным пророссийского Telegram-канала "ЧП/Симферополь", воздушная опасность была объявлена на всей территории полуострова. Также сообщается о взрывах в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в Симферополе и пригородах тоже слышны взрывы.

 

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