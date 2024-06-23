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РФ нанесла ночью очередной ракетный удар по Киевской области

Роман Сулима
23 июня 2024 г.

По данным Киева, Россия выпустила три ракеты "Калибр", две из которых были сбиты системой ПВО. Два человека получили ранения в результате падения обломков ракет, повреждены многоэтажки и частные дома.

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Спасатели работают на месте российского ракетного обстрела Киева 31 мая
Последствия российского обстрела в Киеве 31 мая (фото из архива)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

Вооруженные силы РФ совершили в ночь на воскресенье, 23 июня, очередной ракетный обстрел Киевской области. Об этом в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Руслан Кравченко. "Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8.00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные", - написал он.

По словам Кравченко, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Повреждения получили также здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.

"Оперативные службы на местах продолжают фиксировать и устранять последствия ракетного удара. Вся необходимая помощь населению будет оказана. Над этим уже работаем вместе с представителями местной общины", - отметил глава Киевской ОГА, добавив, что поврежденные окна в домах заменит Международный фонд GEM.

Воздушные силы Украины: Сбиты два из трех "Калибров"

"Ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря", - написал в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он сообщил, что две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями ВС в Киевской области. О месте попадания третьей ракеты пока не сообщалось. 

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на ликвидации последствий ракетного удара РФ по Киевской области задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

В Харькове двое погибших в результате падения авиабомбы

В Харькове, передает ГСЧС, спасатели рано утром 23 июня ликвидировали последствия падения накануне на пятиэтажный дом российской авиабомбы. "В результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram.

 

 

 

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