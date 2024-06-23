РФ нанесла ночью очередной ракетный удар по Киевской области

По данным Киева, Россия выпустила три ракеты "Калибр", две из которых были сбиты системой ПВО. Два человека получили ранения в результате падения обломков ракет, повреждены многоэтажки и частные дома.

Вооруженные силы РФ совершили в ночь на воскресенье, 23 июня, очередной ракетный обстрел Киевской области. Об этом в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Руслан Кравченко. "Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8.00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные", - написал он.

По словам Кравченко, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Повреждения получили также здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.

"Оперативные службы на местах продолжают фиксировать и устранять последствия ракетного удара. Вся необходимая помощь населению будет оказана. Над этим уже работаем вместе с представителями местной общины", - отметил глава Киевской ОГА, добавив, что поврежденные окна в домах заменит Международный фонд GEM.

Воздушные силы Украины: Сбиты два из трех "Калибров"

"Ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря", - написал в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он сообщил, что две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями ВС в Киевской области. О месте попадания третьей ракеты пока не сообщалось.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на ликвидации последствий ракетного удара РФ по Киевской области задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

В Харькове двое погибших в результате падения авиабомбы

В Харькове, передает ГСЧС, спасатели рано утром 23 июня ликвидировали последствия падения накануне на пятиэтажный дом российской авиабомбы. "В результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram.