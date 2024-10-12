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РФ нанесла авиаудар по Запорожью, пострадали три человека

Олег Соколенко
12 октября 2024 г.

Войска РФ ночью нанесли авиаудар по Запорожью. В результате разрушен частный дом, пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку, сообщили местные власти. Удары также были нанесены по Херсону и Сумам.

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Последствия российского удара в Запорожской области в ноябре 2022 года
Последствия российского удара в Запорожской области в ноябре 2022 годаФото: REUTERS

Российские войска в ночь на субботу, 12 октября, нанесли авиаудар по Запорожью. В результате был разрушен частный дом, пострадали три человека - женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка, сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. По его словам, женщины отказались от госпитализации, девочке оказали помощь в больнице и отпустили домой.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины добавила, что в результате удара также загорелись складские помещения и мастерские одного из местных предприятий. Пожар оперативно потушили. Ведомство опубликовало фотографии последствий российского удара.

Всего за сутки, по данным Федорова, ВС РФ нанесли по 11 населенным пунктам Запорожской области 425 ударов, в том числе восемь авиационных. В администрацию поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, добавил глава ОВА.

Кроме того, в ночь на 12 октября российские войска нанесли удары по Херсону и Сумам. В Херсоне, как сообщили местные власти, в результате вспыхнул пожар на складе. В Сумах при ракетном ударе по жилому микрорайону был ранен один человек.

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