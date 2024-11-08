РФ атаковала КАБами Харьков, частично разрушена многоэтажка

Российские войска в ночь на пятницу, 8 ноября, атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами (КАБами). Удары пришлись как по спальному району города, так и по жилой и исторической застройке в его центре, сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

Впоследствии Терехов уточнил, что одна из КАБов попала в двенадцатиэтажку в Салтовском районе Харькова. "Частично разрушен подъезд дома с первого по третий этажи. Повреждены здания вокруг, - написал глава горадминистрации в Telegram около 04.00 по местному времени (05.00 мск). - На третьем этаже заблокированы люди. Продолжаются работы по их спасению".

Около 06.30 мск Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших в салтовской многоэтажке составляет не менее 24 человек, среди них - трехмесячный ребенок. Пятеро пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Харьков - одна из главных мишеней воздушных атак РФ в продолжающейся войне. Многие из таких атак сопровождались человеческими жертвами. Предыдущий крупный удар по городу КАБами был нанесен вечером 3 ноября, в результате было повреждено несколько многоэтажек, пострадали по меньшей мере 13 человек. Вечером 1 ноября российские войска ударили ракетами по месту дислокации полицейских в Харькове, при этом погиб один правоохранитель и пострадали еще 40 человек.