РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Сумской области

Россия нанесла авиационный удар по объектам энергетической инфраструктуры Сумской области, сообщила в ночь на понедельник, 6 мая, Сумская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

Как написал глава Сумской ОВА Алексей Дрозденко, в связи с массированной атакой дронов объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание. "Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме", - говорится в его посте.

Онлайн-издание "Суспiльне" передало со ссылкой на своих корреспондентов, что в Сумах в ночь на 6 мая были слышны звуки взрывов. Кроме того, в этом городе, а также в Лебедине, Белополье и Ахтырке Сумской области частично исчез свет.

Вечером 5 мая Сумская ОВА сообщала, что в течение дня Россия совершила 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона. "Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская общины", - говорилось в посте.

Удары Росси по Харькову

Ранее, днем 5 мая, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что Россия нанесла удар по центральной части города. По его данным, в результате этой атаки было ранено пять человек. Позже Терехов сообщил о попадании в частный дом и еще двух пострадавших.

В свою очередь глава региональной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что Россия сбросила на центр Харькова три авиационные бомбы. При этом было повреждено более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, неработающий спортивный комплекс, офисные здания, следует из сообщения. По данным областной прокуратуры, пострадали 15 человек. Как минимум четверо пострадавших были доставлены в больницу.