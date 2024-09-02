Результаты выборов в ландтаг в Саксонии скорректируют

Согласно новым подсчетам, в Саксонии у "Альтернативы для Германии" не будет блокирующего меньшинства в земельном парламенте.

Предварительные результаты состоявшихся 1 сентября выборов в ландтаг Саксонии будут скорректированы. Об этом утром в понедельник, 2 сентября, заявил глава земельной избирательной комиссии Мартин Рихтер (Martin Richter).

Он указал, что неправильные результаты в плане распределения мандатов были обнародованы "из-за ошибки программного обеспечения". Новые подсчеты показали, что в земельном парламенте Саксонии правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" не будет иметь так называемого блокирующего меньшинства.

Оно имелось бы у партии в случае получения ее представителями трети мандатов в ландтаге. Блокирующее меньшинство дает партии право заблокировать досрочные выборы, избрания судей земельного Конституционного суда или изменения в конституции федеральной земли.

Результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии

Судя по предварительным результатам голосования, которые обнародовал на своем сайте немецкий общественно-правовой телеканал ZDF утром 2 сентября, на выборах в ландтаг Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте, сразу за ХДС с 31,9%.

В Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%.

Провал партий правящей коалиции ФРГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

Между тем партии, входящие в правящую коалицию ФРГ на федеральном уровне, потерпели на выборах в обеих восточных федеральных землях сокрушительное поражение.

В Тюрингии лишь СДПГ удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в ландтаге. За нее отдали голоса 6,4% избирателей. Партия "Союз 90" / "зеленые" набрала 3,2%, не пройдя в земельный парламент. Третий участник "светофорной" коалиции ФРГ - Свободная демократическая партия (СвДП) - получила в Тюрингии столь незначительную поддержку, что ее результаты оказались в разделе "другие".

В Саксонии правящие партии ФРГ продемонстрировали не многим лучший результат. СПДГ удалось заручиться поддержкой 7,1% избирателей. "Зеленые" едва преодолели проходной барьер, набрав 5,1%. СвДП, как и в Тюрингии, оказалась в разделе "другие".