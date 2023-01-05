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Украинские военнослужащие на самоходной артиллерийской установке вблизи Херсона, ноябрь 2022 года
Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Резников: НАТО сама предложит Украине вступить в альянс

Даниил Сотников
36 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 января.

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На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 6 января (время московское).

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В вооруженных силах Германии - бундесвере в 2022 году на фоне войны в Украине почти в пять раз увеличилось число рапортов об увольнении с военной службы, поданных по причине отказа от участия в боевых действиях, сообщили в министерстве по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ. Согласно его данным, в минувшем году был подан 951 такой рапорт, тогда как в 2021-м - 201.

Многие из желающих уволиться со службы обосновали свою просьбу тем, что, заключая контракт с вооруженными силами, не ожидали, что начнется война, - имея в виду полномасштабное военное вторжение России в Украину и его возможную эскалацию. СМИ подчеркивают, что в Германии после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками официально считаются исключительно граждане, которые уже служат в бундесвере.

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После победы Украины в войне с Россией НАТО сама предложит Киеву стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение высказал глава украинского Минобороны Алексей Резников. "Конечно, они не примут это политическое решение консенсусом до нашей победы. Это понятно, потому что будут страны, которые проголосуют против. После победы страны НАТО будут прежде всего заинтересованы в построении архитектуры безопасности, они увидели и свои слабые места, они увидели, кто сильный и мощный", - заявил Резников в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". "Сегодня они учат нас, но наши военные будут учить их, как воевать с россиянами. Россия остается одной из угроз для НАТО и для Европы в целом. Она не оставит свои планы на реванш. Поэтому надо всегда быть готовыми к повтору. Если мы будем готовы, они не смогут повторить", - добавил министр.

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, близкий к президенту России Владимиру Путину, стремится взять под контроль соляные и гипсовые шахты в районе города Бахмута, за который продолжают идти ожесточенные бои, считают в администрации США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Рядом с Бахмутом расположено, в частности, крупнейшее соляное месторождение в Европе - Артемовское. В октябре США обвинили ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кремль в сговоре с военной хунтой Судана тайно вывозит золото, добытое в этой стране под надзором ЧВК Вагнера.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил распустить ооновскую миссиюсозданную для расследования обстоятельств гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Решение принято из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности участников миссии и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте", объяснил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, для такой "сложной, деликатной и опасной миссии" в зоне активных боевых действий требуются "четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон". "Мы не почувствовали, что получили их", - сказал Дюжаррик, не уточнив о гарантиях какой именно стороны идет речь. "Мы можем только надеяться, что в будущем появятся необходимые условия, и мы, конечно же, готовы вновь собрать команду, как только почувствуем, что у нас есть надлежащие гарантии безопасности", - подчеркнул представитель ООН.

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Война в Украине остается для немцев главной из проблем, которые следует решать правительству ФРГ, свидетельствуют результаты репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, который был проведен институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt.

Важнейшей политической проблемой войну в Украине сочли 24 процента участников опроса, что на 13 процентных пунктов меньше, чем в ходе последнего аналогичного исследования, проводившегося в июне 2022 года.

Четверть опрошенных считают объем поставок вооружений Украине недостаточным. Еще 26 процентов респондентов выступили за сокращение поставок, а 41 процент назвали его достаточным.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, 35 процентов опрошенных сказали, что довольны их объемом, столько же назвали их недостаточными, а 19 процентов – избыточными. 

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Анонсированное Россией прекращение огня - такая же ложь, как и "референдумы" на оккупированных территориях, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Есть агрессор - это Кремль. И жертва - народ Украины. Вывод российских войск - единственное серьезное решение, ведущее к миру и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня столь же фальшиво и лицемерно, сколь и незаконные и гротескные аннексии и сопровождающие их референдумы", - написал Мишель в микроблоге Twitter.

Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие

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"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", - так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на поручение президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования православного Рождества. 

В традиционном вечернем видеообращении Зеленский напомнил об украинской "формуле мира", представленной 15 ноября. "Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь", - сказал апрезидент Украины. 

"Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдет или мы их выгоним", - обратился Зеленский к россиянам. 

Хроника событий 5 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 января 00.00 - 13.59 >>>

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