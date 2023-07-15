Сенцов и Забужко награждены орденами Почетного легиона

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов, а также украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко награждены орденами Почетного легиона - одной из высших наград во Франции. Об этом 14 июля сообщили в посольстве Франции в Украине.

"Режиссер и сценарист с активной гражданской позицией - Вы постепенно стали символом сопротивления произволу, а затем и несправедливости", - отметил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен, обращаясь к Сенцову. "Ваша отважная борьба за свободу слова сделала Вас известным за пределами Украины как бескомпромиссного защитника верховенства права и европейских ценностей", - добавил он.

Дипломат также отметил вклад украинской литературы в образ "независимой и свободной Украины", страны, которая ведет борьбу и о которой узнают все больше людей за рубежом. Этьен де Понсен добавил, что Франция поддерживает Киев в этой борьбе.

Сенцов после контузии возвращается на фронт

Ранее стало известно, что Олег Сенцов после контузии возвращается на фронт. В мае 2022 года в интервью DW режиссер рассказал, что находился в районе Северодонецка в Луганской области. "На войне я уже два месяца и ни разу не сделал ни одного выстрела. Большое расстояние между враждующими сторонами, стрелковый бой бывает очень редко. Преимущественно ведется огонь артиллерией, минометами и РСЗО, а пехота только держит рубежи", - отметил он. "И важно выжить в этих условиях, а не погибнуть, не быть раненым, не быть обузой", - добавил Сенцов.

Забужко пишет о культурной идентичности

Оксана Забужко, в частности, известна по книге "Полевые исследования украинского секса", одному из наиболее часто переводимых произведений современной украинской прозы. Книга рассказывает историю женщины, которая хочет освободиться от условностей, навязываемых в украинском обществе. Одновременно роман освещает культурную идентичность во время общественного и политического перелома после провозглашения независимости страны.

В марте 2022 года Оксана Забужко стала первой гражданкой не входящей в ЕС страны, выступившей на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Она - вице-президент украинского ПЕН-центра.

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